Lillini tras empate vs Atlas: 'La sensación es agridulce, tuvimos muchas imprecisiones'

El ‘proyecto cantera’ se mantiene vigente con Andrés Lillini. Apenas en la primera fecha de este Apertura 2021, el estratega de Pumas debutó a Ricardo Galindo, otro jugador de fuerzas básicas y el plan del entrenador es lograr que todos los surgidos de las inferiores universitarias se consoliden en el primer equipo.

“Primero que formen parte del plantel, es mi idea. Hoy debutó Galindo, creo que lo hizo muy bien, en una posición muy difícil. Siempre digo que voy a defender un proyecto por encima de nombres, no es colgarse una medalla para quien debuta una cantidad de jugadores, tenemos que consolidarlos, siempre echaré mano de ellos”, declaró en conferencia de prensa.

Y aunque el entrenador auriazul se mostró contento por las participaciones de los canteranos, expresó su inquietud por el empate a ceros contra Atlas, ya que dijo no les gusta dividir unidades y ahora tienen que trabajar para mejorar las imprecisiones, principalmente en la zona de ataque.

“Fue un partido complicado, las condiciones del campo de juego no son buenas para los dos equipos, vamos a tratar de que el equipo sea sólido y apuntalar al crecimiento. La sensación es agridulce porque no nos gusta empatar. Tuvimos muchas imprecisiones, el primer tiempo tuvimos buenas y malas, Julio tuvo una actuación muy destacada y nosotros las que tuvimos no las metimos, tenemos que mejorar en la definición”, dijo.

Ahora, Lillini ya está enfocado en los próximos duelos. El siguiente rival de liga para los felinos es Monterrey y posterior a este duelo jugarán como locales ante San Luis y Querétaro, condición que buscarán aprovechar para asegurar puntos.

“Pretendemos ganar, tenemos tres partidos de local en cuatro fechas, tenemos que hacer valer nuestra localía y que nos se nos escapen puntos de CU, la mentalidad es tratar de ganar los partidos”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: CHIVAS CAYÓ ANTE EL ATLÉTICO DE SAN LUIS EN SU PRESENTACIÓN EN EL TORNEO