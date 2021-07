Nahuel Guzmán: 'Quiero estar entre los arqueros con más títulos en el futbol mexicano'

A horas de debutar en el Grita México A21, Nahuel Guzmán expresó su deseo por seguir ganando con Tigres y convertirse en uno de los porteros más ganadores del futbol mexicano.

"En lo personal el objetivo es seguir cosechando campeonatos, ojalá se pueda seguir escribiendo la historia de Tigres, bordando estrellas en el escudo ojalá pueda quedar entre los arqueros más campeones del futbol mexicano, es un reto personal.

"Yo soy bastante ambicioso, en el mejor sentido de la palabra. Yo quiero ganar todo el tiempo, entiendo y acepto que hay formas, soy muy competitivo y busco siempre volver a ganar", mencionó en conferencia de prensa.

Sobre su ausencia en el Juego de las Estrellas entre Liga MX y MLS, el 'Patón' aseguró que él se siente una estrella aunque no entre en la convocatoria.

"Yo me siento una estrella igual, aunque no participe en el partido. De todas maneras, me preparo por si las dudas, hay que estar atento y listo. La verdad hay gente que toma la decisión, no sé en qué se fijen. No estoy disgustado, digamos, no me siento mal", añadió.

