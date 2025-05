Alexis Vega se convierte en el jugador más caro de la Liga MX

Durante este Clausura 2025, Alexis Vega fue uno de los pilares para que Toluca se proclamara campeón frente América. El éxito no solo fue en lo colectivo, sino también en lo individual, pues ademas de registrar una marca histórica para un futbolista mexicano en los últimos 15 años, también se convirtió en el jugador más valioso de toda la Liga MX.

Alexis Vega es el jugador más caro de la Liga MX | IMAGO7

Con un valor de 11.4 millones de dólares (10 millones de euros, según Transfermarkt), Vega se colocó en primer lugar en este rubro. Seguido de él están tres futbolistas del América. Álvaro Fidalgo en la segunda posición con una valuación de 10.2 millones de dólares, mientras que en el tercer puesto están empatados Alejandro Zendejas y Luis Ángel Malagon, ambos con un valor de 9.1 mdd.

Previo a que Alexis se colocara en la cima de este listado, tuvo que duplicar su valor en cuestión de año y medio. Al salir de Chivas a finales de 2023, Vega estaba valuado en 6.2 millones de dólares. La regularidad que comenzó a tener en Toluca durante 2024 provocó que ese valor se mantuviera durante todo el año. Pero a partir de 2025, Vega aumentó considerablemente su coste en el mercado.

Vega aumento su valor al salir de Chivas | IMAGO7

En marzo de 2025, ya como una de las figuras del torneo recién terminado, Vega alcanzó un valor de 9.1 millones de dólares. Y ya con el Clausura 2025 finalizado, con Toluca como campeón y con él como líder de asistencias, Alexis ya está valuado en 11.4 millones de dólares, convirtiéndose en el jugador más valioso de Liga MX tras haber duplicado esta cantidad en tan solo un semestre.

Este repunte en su valor se debe a sus actuaciones durante este Clausura 2025. En este torneo, Alexis Vega jugó en todos los partidos que Toluca tuvo en temporada regular y Liguilla. En total, el mexicano acumuló 1,882 minutos, en los cuales anotó 13 goles y registró 11 asistencias, estadística en la cual terminó como líder.

Con estos números, Vega se convirtió en el primer futbolista mexicano de los últimos 15 años en registrar al menos 10 goles y 10 asistencias en un mismo torneo. De igual manera, su forma de cerrar el semestre fue acorde a lo hecho en temporada regular, pues en Liguilla también fue determinante, ya que en Cuartos de Final contra Rayados, en Semifinales contra Tigres y en la Final ante América, Alexis marcó y asistió en cada serie.

Vega es más caro que cualquier extranjero en Liga MX | IMAGO7

De igual manera, en cuanto a contribuciones de gol, el atacante mexicano también registró su mejor torneo. Previo a sus 13 goles y 11 asistencias de este CL25, su mejor certamen había sido en el Clausura 2022 con Chivas, en donde anotó seis veces y tuvo el mismo número de pases a gol. Y en tercer lugar está su actuación en el Clausura 2024, ya en su segunda etapa con Toluca, donde metió seis dianas y asistió en cuatro ocasiones.

TOP 5 JUGADORES MÁS VALIOSOS DE LIGA MX

Jugador Equipo Valor 1 Alexis Vega Toluca 11.4 MDD 2 Álvaro Fidalgo América 10.2 MDD 3 Luis Malagón América 9.1 MDD 4 Alejandro Zendejas América 9.1 MDD 5 Erik Lira Cruz Azul 9.1 MDD

Mejores torneos de Alexis Vega en Liga MX

Clausura 2025 - 13 goles y 11 asistencias - Toluca

Clausura 2024 - 6 goles y 4 asistencias - Toluca

Clausura 2022 - 6 goles y 6 asistencias - Chivas

Incremento en su valor de mercado

• Finales de 2023 (Chivas): 6.2 millones de dólares

• Marzo de 2025 (en Toluca): 9.1 millones de dólares

• Post-Clausura 2025: 11.4 millones de dólares (10 millones de euros)

• Incremento total: +5.2 millones de dólares en año y medio (un 83% de aumento)

• Solo en el Clausura 2025: +2.3 millones de dólares

Estadísticas en el Clausura 2025

• Partidos jugados: Todos los encuentros de Toluca (fase regular + Liguilla)

• Minutos totales: 1,882

• Goles: 13

• Asistencias: 11 (líder del torneo)

• Participación directa en goles: 24

• Series de Liguilla: Marcó y asistió en Cuartos (vs Rayados), Semifinales (vs Tigres) y Final (vs América)

• Hito histórico: Primer mexicano en 15 años con al menos 10 goles y 10 asistencias en un mismo torneo

