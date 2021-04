Hernán Cristante tras la derrota vs Rayados: 'Hoy sí estoy enojado, estoy avergonzado'

Toluca sigue sin encontrar una consistencia sólida en el torneo, y una vez más dejaron escapar puntos en su casa, una derrota que expone su posición en la tabla en la búsqueda de amarrar un boleto a los duelos de Repechaje, razón por la cual Hernán Cristante, estratega escarlata salió muy molesto del partido.

"Hoy sí estoy enojado y ya hable con los muchachos, estoy avergonzado porque no hicimos un buen partido. Lo que me preocupa es el rendimiento, el juego, la lectura, en un momento en el segundo tiempo parecía una cascarita", reveló el entrenador argentino.

"Estoy enojado, estoy avergonzado, no hicimos buen partido, cuando se veía una línea para poder penetrar dejamos de insistir y no estoy contento. Hoy no es un equipo entregado, eso me duele", añadió el timonel.

Asimismo, admitió que el segundo tiempo de su equipo fue muy malo y que sus futbolistas parecían estar jugando 'una cáscarita'.

“Lo que me preocupa es el rendimiento, el juego, la lectura, en el segundo tiempo parecía una cascarita y eso es vergonzoso, no puedo permitirlo. El partido pasado no tenía nada que decirles, nos equivocamos, perdimos pero el equipo respondió, hoy hicimos un primer tiempo soso, no me gusta esta sensación”, finalizó Cristante.

