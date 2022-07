Toluca: Volpi aseguró que llegada de Dani Alves a la Liga MX es similar a la de Ronaldinho

Tiago Volpi sabe lo que es jugar con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos como lo es Ronaldinho, por ello, el guardameta del Toluca aseguró que la llegada de Dani Alves a Pumas sería similar a la del exjugador brasileño hace unos años.

El portero de los Diablos Rojos elogió el compromiso que tiene el lateral sudamericano para jugar al futbol, sin embargo, evitó entrar en detalles, pues asegura que es un tema que debe resolver el exjugador del Barcelona.

"Es un futbol muy bueno, hay mucha competitividad, no sé cómo va el tema de Dani, fue un honor jugar con Ronaldinho y tuve la gran fortuna de coincidir con Dani Alves en el Sao Paulo, si se da esa posibilidad, creo que sería bueno para todos.

"Para él, para el futbol mexicano, es un figura de nivel mundial, es un tipo comprometido con su trabajo y no es una situación en la que pueda opinar, puedo opinar en el sentido que es un gran jugador, pero no es una situación del Toluca", dijo tras el encuentro ante Atlas.

Asimismo, Tiago Volpi reveló que tiene una gran relación de amistad con Dani Alves, la cual surgió durante su paso por el Sao Paulo, no obstante, mencionó que no ha hablado del asunto con él, ya que no tiene contacto con su compatriota desde hace un par de semanas.

"He hablado con él, pero no este tema, hace dos semanas que no he tenido contacto, está involucrado en muchas cosas, pero no me ha dicho nada", expresó el guardameta del Toluca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL-PACHUCA: AFICIÓN DE LA MÁQUINA EMITIÓ EL GRITO HOMOFÓBICO TRAS DERROTA ANTE LOS TUZOS