Thierry Henry manda recado al Real Madrid ante la ausencia de Mbappé para París 2024

El entrenador de la Selección de Francia que estará en los Juegos Olímpicos de París 2024, Thierry Henry, habló de la ausencia de Kylian Mbappé.

Menciona que el club merengue fue el causante de no poner al subcampeón de la Copa del Mundo ante argentina, en la lista provisional de los franceses que anunció este martes para la justa continental.

“La última vez que tuve tantos rechazos fue en el instituto. Las personas con las que yo he hablado han sido muy directas. No hubo negociación: llegas, pides, se te dice que no y te vas”, señaló el director técnico del conjunto olímpico.

Sin embargo, según información de medios franceses, el exjugador del Paris Saint-Germain, tendría una última oportunidad, debido a que aún queda una plaza disponible para jugadores mayores de 23 años, para unirse en la lista, aunque también existe la posibilidad que ese lugar sea tomado por Griezmann.

