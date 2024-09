Efraín Juárez hace soñar al Atlético Nacional: "Haré que se sientan orgullosos"

Súbanse al barco del mexicano. Efraín Juárez enfrenta su primera oportunidad como estratega al frente del Atlético Nacional, el equipo más importante de Colombia. Aunque han surgido algunas dudas sobre su llegada, el exjugador confía en ganarse la confianza de la afición: "Con el tiempo, incluiremos a muchos que se sentirán orgullosos", señaló.

El pasado 28 de agosto, el equipo Verdolaga hizo oficial la llegada de Juárez como su nuevo director técnico. Sin embargo, al ser esta su primera oportunidad de dirigir un club, los cuestionamientos de los fanáticos no tardaron en llegar, por lo que el tricolor simplemente espera ganarse su confianza a través de su trabajo.

"Lo dije en la conferencia de prensa, agradecer a los que están desde el primer día, y seguramente con mucho esfuerzo y mucho trabajo, en el camino incluiremos a muchos que se sentirán orgullosos de los que ven y de lo que nosotros los podemos representar dentro de la cancha", señaló en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Efraín no llega a un equipo cualquiera, sino al más ganador del país cafetalero, con 17 títulos de liga. Curiosamente, su debut en el banquillo de Nacional será frente al América, que, de igual manera, es el más ganador de México. El exseleccionado nacional encontró algunas similitudes entre ambos clubes, como la alta exigencia que se maneja en cada uno.

"Todos estos clubes tan importantes a nivel nacional generan muchas expectativas, generan muchas situaciones tanto fuera como dentro de la cancha. Tienen esas similitudes de equipos grandes que desde el día uno tienes que mostrar resultados, aquí no hay tiempo y así me lo han demostrado", apuntó.

¿Por qué eligió a Luis Pérez como auxiliar?

Al "Rey de Copas" no llegará solo un mexicano; junto con Juárez también llega su excompañero de la selección nacional, Luis Pérez, quien, según el propio Efraín, aportará mucho al equipo.

"Lucho, como persona, es 10 puntos y como profesional es 15. Seguramente le aprenderé mucho, y espero que él aprenda de mí. La realidad es que yo también lo he dicho: hay que entender siempre tus debilidades para suplirlas con gente con muchísima más capacidad que te pueda ayudar, y eso es lo que es Lucho. Él tiene unas cualidades específicas muy importantes que seguramente me ayudarán a seguir creciendo, y no solo a mí, también al equipo", finalizó.

