Javier Aguirre no se confía con Mallorca: “Nunca es buen momento para ir al campo del Barça”

Luego de una semana redonda para el Mallorca en donde consiguieron su pase a la Final de la Copa del Rey y ganarle al entonces sublíder Girona, los dirigidos por Javier Aguirre tendrán que medirse al Barcelona en calidad de visitante en busca de seguir sumando en LaLiga.

El estratega mexicano dejó claro que a pesar del buen momento de su equipo, jugar contra el Barça en su campo siempre es un reto mayúsculo sin importar que las circunstancias actuales le puedan favorecer.

“Nunca es buen momento para ir al campo del Barça a sumar, por mucho que efectivamente venimos de dos buenos resultados, ellos tampoco que son sublíderes”, declaró Aguirre ante los medios españoles.

Son dos jornadas consecutivas en las que el Mallorca se tiene que medir al sublíder de la competencia y si bien Barcelona llegará con un equipo parchado por las lesiones, el ‘Vasco’ sabe que se puede llevar hasta una goleada en su visita al Estadio Olímpico de Montjuic.

“Yo, ha habido ‘Barças’ que piensas, bueno no está Messi, no está Ronaldinho, yo qué sé, y zaz, te comiste cuatro. No me atrevería a decir que es vulnerable, es cierto que tiene lesiones, jugadores importantes fuera, pero no puedes confiarte, es el Barça”, concluyó el ‘Vasco’.