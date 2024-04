Nico Williams acusa de racistas a aficionados del Atlético de Madrid: “Escuché sonidos de mono”

El futbol español atraviesa una crisis importante en cuanto a temas de actos racistas, pues ya no solo es Vinicius Jr. quien se ha quejado de este tipo de insultos en LaLiga, sino que también ha levantado la voz el atacante español del Athletic Club, Nico Williams, quien señala actos de racismo por parte de la afición colchonera.

El atacante español menciona que al ir a cobrar un tiro de esquina logró escuchar sonidos de mono proveniente de las gradas del Civitas Metropolitano y a pesar de que solamente fueron unos cuantos inadaptados, Iñaki no quiso quedarse callado ante esta lamentable situación.

“Espero que esto vaya cambiando poco a poco. Lo celebré así con rabia, no es normal que te insulten por tu color de piel”

La respuesta de Williams ante estos inultos raciales fue contundente, pues le tocó marcar el 1-1 momentáneo del partido y se acercó a la grada colchonera para señalar su color de piel y de esta manera mandar un mensaje no solo a los aficionados, sino a todos los que seguían la transmisión por la televisión.

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. Han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. Lo celebré así con rabia, no es normal que te insulten por tu color de piel”, sentenció Williams.

Hasta el momento no ha existido un mensaje oficial por parte de LaLiga ante estos hechos, pero el propio Atlético de Madrid a través de sus redes sociales, reprobó este tipo de conductas de su propia afición.