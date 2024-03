¡Se quiebra en llanto! Vinícius Jr acusa que el racismo hacia él ha a empeorado

Vinícius Júnior apretó el puño derecho y lo alzó sobre su cabeza tras anotar en el estadio Mestalla y por un momento se quedó quieto para asegurarse que todos lo vieran.

El simbólico gesto que realizó a inicios de marzo ocurrió casi un año después de que el delantero del Real Madrid terminó llorando en el mismo estadio tras los insultos racistas de la afición de Valencia.

El incidente desató una oleada de apoyo para el delantero brasileño, que es de raza negra, y que llevó a que pidieran a las autoridades españolas y a la sociedad que tomara más acciones.

En ese momento, muchos creyeron que sería un punto de inflexión en la lucha contra el racismo en el futbol español.

Pero 10 meses después, Vinícius continúa siendo objeto de abuso racista en España a pesar del clamor inicial tras el incidente en Mestalla.

El brasileño se quebró y se soltó llorando al referirse a los insultos antes del duelo amistoso del martes entre España y Brasil y que originalmente se disputaría bajo el lema “Una misma piel”.

“Las cosas han empeorado desde que primero denuncié lo que me sucedía”, indicó. “Por que la gente no ha sido castigada, ellos creen que pueden seguir diciendo cosas por mi color de piel e intentar afectar mi juego. Pero podrían hacerlo de otra manera y no tendría un problema. Sólo quiero jugar y quiero poder ir a los estadios sin que me molesten por el color de mi piel”.

El encuentro entre Brasil y España ocurrirá días después una nueva oleada de insultos racistas contra Vinícius en todo el país.

No avanzamos del todo”, admitió Esteban Ibarra, presidente de Movimiento Contra la Intolerancia, Racismo y Xenofobia. “Hay respuesta, pero sobre en casos mas graves, pero no hay un avance a fondo. Al final si la sensación dominante es la impunidad, pues bueno, seguirá como antes”.

La noche del 2 de marzo, el mismo día en el que Vinícius hizo el saludo de Black Power en Mestalla, la prensa brasileña reportó que un niño llamó mono al jugador en el estadio. La Liga española estaba analizando un video del incidente, aunque no está claro por las imágenes publicadas en línea si Vinícius era el objetivo.

Hace unas semanas, trascendieron reportes de cánticos racistas dirigidos a Vinícius afuera de los estadios del Atlético de Madrid y Barcelona antes de los duelos de Liga de Campeones, aunque el Real Madrid no estaba jugando.

Vinícius retuiteó un video en el que se ve a varios seguidores del Atlético saltando y cantando “Vinicius chimpancé”. Un día antes seguidores del Barça supuestamente cantaron “Vinícius, muérete”.

“Espero que ya han pensado en su castigo, Champions League y UEFA. Es una triste realidad que pasa incluso en los partidos donde no estoy presente”, publicó en su momento Vinícius en la red social X, antes Twitter.

También surgieron reportes de cánticos de odio de “Vinícius, muérete”, en el duelo del Madrid de la liga en Osasuna el 16 de marzo. El Madrid calificó al árbitro de “negligente” por no incluir los cánticos en su reporte de partido. El club los reportó — así como los cánticos de seguidores del Atlético y Barcelona — a la fiscalía contra crímenes de odio.

Este video me acaba de romper. Vinicius Jr. llorando en rueda de prensa. Me parece increíble que en 2024 todavía exista el racismo, que asco de gente. Siempre contigo Vini, SIEMPRE! pic.twitter.com/wnRCOhAt2r — MT (@MadridTotal_) March 25, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡MÁS VIOLENCIA! AFICIONADOS DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS TIENEN FUERTE BRONCA TRAS LA FINAL