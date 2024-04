Javier Aguirre previo al encuentro ante Cadiz: "No podemos salir a especular"

Este fin de semana el equipo de Javier Aguirre se juega la permanencia cuando visiten al Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla, partido que se considera como la primera de seis finales para que el cuadro que dirige el mexicano pueda quedarse en LaLiga para la siguiente campaña.

Ante la situación de urgencia del cuadro mallorquín, el entrenador azteca sabe que no pueden salir a especular con el resultado y que si o si necesitan una victoria para comenzar a dejar los lugares del descenso en el futbol español, donde se encuentran en el lugar 16 con 31 unidades.

Previo al encuentro, Javier Aguirre comentó: "No podemos especular. Si sales a empatar, generalmente pierdes. Y lo dice una persona que lleva 500 partidos en España, en mi país y en mundiales. Eso de que el empate me sirve no funciona. Aunque luego, si vas empatando a falta de diez minutos, te puedes plantear recoger el equipo. Pero de inicio no puedes calcular empates, aun reconociendo que nos beneficiaría", aseveró.

Mallorca no gana, en Liga, desde el pasado 16 de marzo, cuando venció al Granada, desde entonces, el cuadro de Aguirre suma un empate (ante Valencia) y dos derrotas (Real Madrid y Sevilla) mismas que se dieron después de caer en la Final de la Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao.

