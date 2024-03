Andrés Guardado borra a Cuauhtémoc Blanco del Top 5 de México: “Yo metería ahí a Salcido”

En su regreso al futbol mexicano, Andrés Guardado no ha podido tener la regularidad que él desea por una lesión que lo ha mantenido un par de meses fuera de las canchas, pero el ‘Principito’ se dio el tiempo de aparecer en el nuevo programa de David Faitelson y soltó opiniones personales sobre la Selección Mexicana, Atlas y hasta de su propio equipo que causaron bastante polémica.

Uno de los temas que tocaron durante el programa fue los mejores jugadores mexicanos de la historia y Faitelson le pidió Ha guardado que los enumerara del 1 al 5, incluyéndose a él en la lista y a pesar de que fue modesto al ponerse en la quinta posición, el ahora jugador del León dejó fuera de este top a Cuauhtémoc Blanco y explicó sus razones.

“Cuauhtémoc es Cuauhtémoc y ha hecho cosas muy importantes, sobre todo a nivel selección y en clubes ganó un titulo con el América, posiblemente le faltó el querer llevar su carrera a otro nivel, por eso yo creo que metería ahí a Salcido”, declaró Guardado.

Estas declaraciones no fueron las únicas que causaron revuelo a redes sociales, pues también se dio el tiempo de hablar sobre su exequipo, Atlas, además de revelar lo que sucedió aquella noche de Copa Oro con el polémico penal ante Panamá que David Faitelson catalogó como un regalo.

Guardo no quiere vestir la camiseta del Atlas en el Salón de la Fama.

Otra declaración del ‘Principito’ que causó revuelo fue que reveló que no se ve vistiendo la camiseta del Atlas cuando llegue a ser inducido al Salón de la Fama, pero fue el propio Faitelson quién no quiso indagar más en el tema y pasó a la siguiente pregunta, por lo que no se sabe cual es el club que Guardado elegiría.

Guardado nunca pensó en fallar el penal vs Panamá.

Guardo dejó claro una vez más que por su cabeza nunca pasó el fallar intencionalmente el penal vs Panamá que lo etiquetaron como un robo o un regalo, pues para el excapitán de la selección, la marcación del silbante aquella noche fue la correcta.

“Nosotros en el campo vimos que el defensa se avienta hacía la pelota y ¿Quién te dice que si tocó la mano o no tocó la mano?, mencionó Andrés.