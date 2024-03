Andrés Guardado niega veto de la Selección Mexicana a 'Chicharito' Hernández

Andrés Guardado no se guardó nada al hablar con David Faitelson en el nuevo programa de TUDN, Faitelson Sin Censura. El excapitán de la Selección Mexicana habló sobre el ‘veto’ a Javier ‘Chicharito’ Hernández, confesando que él buscó su convocatoria.

En la entrevista el ahora jugador de León, aseguró que no sabe la razón por la cual no llamaban a Chicharito durante la estancia de Gerardo Martino en el Tricolor, pero confesó que nunca hubo un problema entre el delantero y los otros líderes del equipo.

"Internamente entre él y Tata no lo sé, no tengo ni idea, lo que te puedo decir es que desde acá que se vendía que supuestamente había dos grupos, que el grupo de Ochoa, Guardado, Herrera, Moreno no lo querían es totalmente mentira. Alguien malinterpretó… En la cancha siempre trabajamos bien, yo compartía más con Ochoa, pero a la hora de trabajar nos llevamos muy bien, nunca tuvimos problema. Por lo menos yo con él personal nunca hubo problema".

De la misma manera, el histórico volante mexicano reveló que, durante la Copa Oro del 2021, buscó su llamado para fortalecer la zona ofensiva del combinado azteca, sin embargo, el entrenador argentino optó por no llamar al histórico goleador.

"Llegó un momento que estábamos sin delanteros para una Copa Oro del 2021, no me acuerdo, y estaba este runrún de que no llamaban a Chicharito porque supuestamente el grupo no lo quería, yo fui a hablar con el Tata, le dije, 'Tata, yo quiero venir a decirte que si tú piensas que no quieres llamar a Javier porque piensas que el grupo no lo va a aceptar, olvídate, eso es tema de afuera, estamos encantados queremos ganar, queremos el mejor equipo', él tomó su decisión, dijo que no tenía que ver con eso, que era otra cosa que tenía con él", finalizó Guardado.

