Fidalgo no descarta jugar para México el Mundial del 2026

En la previa de la Final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul, Álvaro Fidalgo fue uno de los jugadores más buscados en el día de medios y no solo fue cuestionado del partido que estaba a menos de 24 horas de disputar, sino que David Faitelson también volvió a preguntarle sobre la posibilidad de vestir la camiseta tricolor en la próxima Copa del Mundo.}

A pesar de que en el pasado el jugador de las Águilas ya había dado un contundente ‘no’ como respuesta, está vez no fue tan tajante en su decisión y a pesar de que su prioridad y sueño es jugar para España, no le cierra la puerta a naturalizarse para representar a México.

“No es que cierre una puerta y sea imposible. Uno sabe que estando aquí es difícil llegar a la selección española, de hecho, lo mejor que tiene es el mediocampo, ahora en verano sale un chico del Barcelona de 16 años jugando al futbol mejor que nadie”, declaró Fidalgo para TUDN.

Posterior a esta respuesta y que Faitelson señalara que cada vez lo veía más abierto a jugar para México de cara al Mundial 2026, el mediocampista español decidió no tocar más el tema de la Selección Mexicana y mencionó que en un futuro se tomará la tan importante decisión, pues por lo pronto está concentrado en la Final.

“Es difícil, pero no sé, ver veremos, no lo sé, no me gusta hablar mucho del futuro, ahora mismo estoy centrado en América, después no sé y el tiempo dirá", concluyó Fidalgo.