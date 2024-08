Mauro Gerk sobre sobre los cambios de entrenador en el Tri: “Diego Cocca pagó los platos rotos”

Mauro Gerk, actual director técnico de Gallos Blancos de Querétaro, no ocultó su descontento y tristeza por la forma en que Diego Cocca fue destituido como entrenador de la Selección Mexicana. El estratega argentino, compartió años de trabajo con Cocca en diferentes equipos, expresó que la salida de su colega fue injusta y mal manejada.

“Me puse muy triste. No se vale lo que le hicieron", comentó Gerk. "Creo que no fue de la mejor manera, no hubo un proceso, la selección no sabía para dónde ir, entonces estuvo muy desprolijo. Lamentablemente, Diego pagó los platos rotos que tenían que haber pagado otros. No pudo demostrar todo su trabajo en tan poco tiempo, ahí estuvo todo mal", dijo en plática con RÉCORD.

Gerk, quien trabajó con Cocca durante 8 años, destacó la capacidad del argentino como estratega, recordando los éxitos que lograron juntos. "Diego es un excelente técnico, trabajé con él en Defensa y Justicia y en Xolos en 2018. Ganó títulos y lo demostró en Atlas. Yo estoy agradecido porque aprendí mucho de él", subrayó.

LEAGUES CUP CON PROBLEMAS DE CALENDARIO Y DE ACUERDO CON ADELANTAR PARTIDOS

El entrenador de Gallos Blancos también aprovechó la ocasión para hablar sobre la experiencia de su equipo en la Leagues Cup y las dificultades que el calendario ha presentado. A pesar de los problemas, Gerk se mostró de acuerdo con adelantar algunos partidos, incluyendo el próximo encuentro contra Atlético San Luis.

"Creo que está bien adelantar los partidos, viene bien. El partido lo teníamos entre semana y siento que nos va a beneficiar en un futuro, poder jugar el partido con San Luis, adelantarlo, tener continuidad en llegar lo mejor posible a la competencia", concluyó.

