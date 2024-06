Jaime Lozano habla sobre su continuidad en el Tri: “dependes de los resultados”

Jaime Lozano habló en conferencia y dejó en manos de los directivos su futuro con Selección Mexicana, sentenciando la situación con un: “son decisiones que no me corresponden”.

A un día de que México se juegue la vida contra Ecuador en Copa América, el Jimmy Lozano habló en conferencia y mantuvo su mismo discurso: nadie se baja del barco. El técnico tricolor se refirió a una posible salida del Tri y aseguró que se siente respaldado por los jugadores:

“Son decisiones (irse del Tri) que no me corresponden a mí, como técnico sabes que dependes de los resultados. Hay buen ambiente y hay credibilidad. Estoy tranquilo por lo que ha demostrado el equipo en la cancha. Estamos pensado en lo que viene, que es Ecuador, lo que me da esa tranquilidad es que el equipo está fuerte. Tenemos que mejorar puntos, el gol que nos hacen (Venezuela) es una jugada fortuita, de penal”.

En ese mismo sentido, el Jimmy dijo no dar mucha importancia a las voces en el entorno de Selección que lo ponen fuera del equipo mexicano en caso de un fracaso en Copa América:

“De mi parte, hace tiempo aprendí a saber escuchar a la gente que tiene algo que aportar. Yo entiendo el entorno donde estoy”, finalizó el Jimmy.

