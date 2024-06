¡Defiende a su excompañero! Roger Martínez criticó al Tricolor por no convocar a Henry Martín

No olvida a su excompañero. Las críticas a Jaime Lozano y la Selección Mexicana por no llevar a Henry Marín a la Copa América siguen llegando. Un día después del ‘reclamo’ de Emilio Azcárraga, Roger Martínez también mostró su descontento.

El exfutbolista de América no se olvida del capitán azulcrema Henry Martín. Estos dos futbolistas compartieron vestidor por cinco años y ahora el colombiano decidió mostrar su apoyo a Henry con un comentario en redes sociales.

Este viernes, Henry compartió una fotografía en su cuenta de Instagram festejando un mes de que lograron levantar el título de Liga MX consiguiendo así el bicampeonato y el campeonato número 15 del equipo.

En esta fotografía Martínez respondió con un “cómo no te van a llevar. Animal goleador” acompañado de emojis demostrando frustración. Henry no pasó por alto el mensaje y dio like al comentario de apoyo.

El comentario de Roger Martínez y el like de Henry Martín… JOYA pic.twitter.com/cBdcu2t2j1 — (@pabloagreda7) June 27, 2024

Este es el primer torneo importante que Henry Martín se pierde con la Selección Mexicana desde la Copa Oro 2021. En caso de que no vuelva a jugar con el Tricolor, Henry se despediría con 43 partidos disputados, nueve goles y ocho asistencias.

