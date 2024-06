Jorge Sánchez señaló que en Europa los jugadores mexicanos no son bien vistos

Para muchos jugadores mexicanos, el sueño es llegar al futbol en Europa. Sin embargo, es un reto complicado, no solo por llamar la atención de algún club, sino para lograr consolidarse. En ese contexto, Jorge Sánchez consideró que los futbolistas aztecas no son "bien vistos" en el Viejo Continente.

En charla con TV Azteca, el defensor de la Selección Mexicana compartió que César 'Chino' Huerta se ha acercado para preguntarle sobre su experiencia europea, ya que al jugador de Pumas le extrañó que no se le dieran las cosas a Jorge. "Una vez me quedé platicando y le digo 'Primeramente Dios, te toque ir a vivirlo. Porque te puedo platicar, pero todas las historias son diferentes'".

"A Edson también le tocó batallarle, pero se le dieron más oportunidades y respondió y respondió, y mira dónde está", y reconoció que entre los factores que influyeron en su historia fue que llegó más grande y tuvo que competir contra futbolistas que estaban en el radar de clubes de la Premier League.

"Es pelear el puesto día a día y es algo que trato de decirles, que a los jugadores mexicanos no nos ven con tan buenos ojos", añadió el futbolista, cuyo contrato con Porto finalizará oficialmente el próximo domingo 30 de junio.

En la Liga MX a veces no hay competencia

En ese mismo sentido, Sánchez Ramos opinó que a veces en los clubes mexicanos la situación es más sencilla, ya que no se tiene que pelear tanto por el puesto. "Me tocó en América que a veces no tenía competencia, y allá yo tenía dos, a veces hasta tres".

"Me veo en mis partidos y he aprendido un montón de cosas. Genero más proyección al ataque, cosa que antes me faltaba y soy muy autocrítico, pero puedo fallar y debo seguirlo trabajando. Y ahora soy muy consciente de las cosas que puedo fallar", y por último externó su expectativa de que a 'Chino' Huerta se les cumpla el sueño.

"Ojalá muchos compañeros vayan lo antes posible a Europa porque allá se aprende bastante", finalizó.

