Azcárraga rompe el silencio tras la no convocatoria de Henry Martín: "No me gustaron las formas"

Con la Selección Mexicana al borde de ser eliminada de Copa América en Fase de Grupos, Emilio Azcárraga, propietario del América, señaló que le molestó la forma en la que le dijeron a Henry Martín que no sería convocado por Jaime Lozano para el certamen de CONMEBOL.

Para esta Copa América, Jimmy decidió prescindir de jugadores como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano, Jesús Gallardo, Raúl Jiménez y Henry Martín, como parte de un cambio generacional. Ante esto, Emilio señaló que no tiene problema, sin embargo, enfatizó que no le gustó la forma en que se trató ese tema.

"Yo no tengo bronca que lleven a mis jugadores o no los lleven. A mí me preocupa, por ejemplo, lo único que me molestó en el caso de Henry, a mí me molestó la forma, la cual no voy a contar, pero como le dijeron que no va a ir (a Copa América) no fue la correcta", declaró Azcárraga en una entrevista para Caliente TV.

Asimismo, el propietario del América señaló que a él no le tienen que dar explicaciones sobre a quien se convoca en la Selección Mexicana, pues eso es trabajo de Jaime Lozano, Ivar Sisniega y en la Federación Mexicana de Futbol. De igual forma, comentó que él y ningún directivo implantan jugadores en el Tricolor.

"Yo no conozco a ningún dueño que haya sometido a algún técnico de la Selección a que lleve a un jugador. Creo que ha habido directores técnicos que han llevado erróneamente jugadores, pero no veo que hayan sido impulsados por el dueño. Es la salida fácil para no asumir la responsabilidad", agregó Emilio.

