Emilio Azcárraga asegura que ningún dueño en Liga MX impone jugadores en el Tricolor

Tras la polémica generada alrededor de la Selección Mexicana en cuanto al cambio generacional en la Copa América, Emilio Azcárraga, propietario del América, señaló que ningún dueño de algun club en la Liga MX impone jugadores al Tricolor.

Para esta Copa América, Jimmy decidió prescindir de jugadores como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano, Jesús Gallardo, Raúl Jiménez y Henry Martín, como parte de un cambio generacional. Ante esto, Emilio señaló que esos son temas de la Federación Mexicana de Futbol.

Asimismo, Azcárraga comentó que jamás ha exigido que algún jugador del América sea convocado a la Selección Mexicana y reiteró que ninguna persona fuera de la FMF se intromete en las listas de convocados de los estrategas nacionales.

"Yo no conozco a ningún dueño que haya sometido a algún técnico de la Selección a que lleve a un jugador. Creo que ha habido directores técnicos que han llevado erróneamente jugadores, pero no veo que hayan sido impulsados por el dueño. Es la salida fácil para no asumir la responsabilidad", comentó Emilio en una entrevista para Caliente TV.

Sin embargo, sí comentó que le molestó que no hayan llamado a Henry Martín a la Copa América, no por los términos futbolísticos, sino por la forma en que le informaron a su jugador que no sería convocado.

"Yo no tengo bronca que lleven a mis jugadores o no los lleven. A mí me preocupa, por ejemplo, lo único que me molestó en el caso de Henry, a mí me molestó la forma, la cual no voy a contar, pero como le dijeron que no va a ir (a Copa América) no fue la correcta", agregó Azcárraga.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: TREVOR BAUER Y LOS RÉCORDS QUE HA ROTO CON DIABLOS ROJOS EN LIGA MEXICANA DE BEISBOL