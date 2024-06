Jorge Sánchez sobre su fichaje con Cruz Azul: “Sí me toca llegar, quiero levantar títulos”

Luego del intento fallido de parte de Cruz Azul para fichar a Jorge Sánchez en enero, La Máquina sigue manteniendo la ilusión de poder fichar al letal mexicano y el propio Sánchez ha aceptado su deseo de llegar a La Noria.

En plena concentración con México en la Copa América, Jorge Sánchez confesó que el interés de Cruz Azul es real y resaltó que en caso de que su fichaje se logre concretar, le encantaría levantar campeonatos con La Máquina.

“Cruz Azul es real completamente desde enero y obvio estoy muy entusiasmado, estoy contento porque están mostrando mucho interés en mí y para mí es un equipo completamente competitivo más ahora con Anselmi y con Iván Alonso. Se ha visto una cara diferente de Cruz Azul, y me encantaría, si me toca llegar, realmente ahora no lo sé, si me toca llegar que voy hacer lo mejor posible para levantar títulos.”, declaró Jorge Sánchez a TV Azteca.

La temporada pasada Jorge Sánchez jugó en Porto, pero debido a no cumplir con el mínimo de minutos requeridos para que el club luso ejerciera la opción de compra de su préstamo, por lo que Cruz Azul tendrá que negociar con Ajax su posible regreso al futbol mexicano.

