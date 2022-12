Hugo Sánchez tras eliminación del Tri: 'Nos afectan los directivos pensando en el dinero'

El exfutbolista mexicano Hugo Sánchez, habló sobre la problemática de la Selección Nacional para quedar fuera en la Fase de Grupos del Mundial Qatar 2022 y consideró que los directivos pensando en dinero son los principales en afectar.

El también comentarista deportivo, analizó durante un programa de ESPN, la situación del Tri.

"Nuestros genios directivos aceptaron o quisieron que México se separase de la CONMEBOL, mala decisión hay que negociar pero negociar bien para beneficio deportivo y si no es beneficio económico, al principio que no haya beneficio económico pero ya después va a haber beneficio económico si todo vas haciendo una gestión favorable y positiva. No de entrada quieras ganar mucho dinero cómo están ganando los países de la CONMEBOL", finalizó.

De igual manera, Sánchez criticó el nivel futbolístico tanto nivel individual como a nivel equipo del combinado nacional.

