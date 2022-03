Marcelo Flores: ‘Quiero jugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022’

Recientemente, el joven mexicano Marcelo Flores, quien ya debutó con la Selección Mexicana Mayor en diciembre de 2021, fue incluido en la lista del medio Goal, NXGN 2022 como uno de los mejores futbolistas adolescentes del mundo.

Y en entrevista para dicho portal, Flores señaló que su debut con México ante Chile el 8 de diciembre se quedará para siempre como un bonito recuerdo. “Hacer mi debut con México es una noche que nunca olvidaré”, expresó el jugador del Arsenal Sub 18.

“Todos los jugadores me acogieron bien. Algunos de ellos eran mayores, pero yo estaba muy cerca de ellos y entrené bien. Salir fue un momento muy especial para mí y mi familia. Gracias al entrenador por darme esa oportunidad”, añadió.

A pesar de ya haber jugado un amistoso con el Tricolor, por no ser catalogado como internacional, aún podría escoger a Canadá donde nació o a Inglaterra, pero esa decisión no está tomada, aunque aseguró que le gustaría jugar en la Copa del Mundo Qatar 2022 con la playera Azteca.

“Me gustaría hacer mi debut en la Premier League antes de cumplir 19 años, ese es mi objetivo. Y me gustaría tener mi debut internacional adecuado para México y, con suerte, participar en la Copa del Mundo de Qatar”, sentenció Flores.

En cuanto a ídolos, Marcelo Flores sigue los pasos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr.

“Idolatro a jugadores como Messi, Ronaldo, Neymar, que han hecho lo mismo. Mirando como juegan ellos, quieres igualar lo que hicieron porque, como cualquier jugador, mi mayor sueño es ganar cosas como la Champions League y el Balón de Oro”, compartió el joven mexicano.

Marcelo expresó que desde pequeño estuvo involucrado en el futbol, pues su padre, Rubén, jugó para el Atlante de 1988 a 1990, su madre también practicó el futbol y sus hermanas, Tatiana y Silvana juegan para el Chelsea y Tottenham, respectivamente, y han representado a la Selección Mexicana en categorías juveniles.

“Empecé a jugar cuando era muy chico. Mi papá siempre tenía muchos de sus amigos de futbol, así que a todos les encantaba el futbol. Pateé una pelota cuando era niño y nunca perdí el amor por ella. Era un niño muy energético y jugar el futbol me hacía feliz”, recordó.

Marcelo Flores comentó que el Barcelona era su equipo favorito de chico y que le encantaba ir al estadio para ver a Ronaldinho.

“El Barcelona era mi club favorito. Mi mamá me dice que nunca me quitaba la camiseta. De niño mi papá me llevó un par de partidos en el Camp Nou. Amaba a Ronaldinho”, compartió.

Por último, agregó que él y sus hermanas crecieron con el Barcelona de Pep Guardiola, donde él veía a Messi y Tatiana y Silvana a Alexis Sánchez e Iniesta.

“Yo idolatraba a Messi. Para mis hermanas fueron Alexis Sánchez y Andrés Iniesta. Nos encantaba volver a casa y ver un buen juego de equipo. Me encantaban esos días en los que se jugaba la Champions League. Es un recuerdo tan bueno”, finalizó Flores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MÉXICO CAMBIA DE SEDE DE ENTRENAMIENTO TRAS FUERTE LLUVIA EN SAN PEDRO SULA