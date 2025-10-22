Atalanta y Slavia Praga empatan sin goles en Champions League

El enfrentamiento entre el Atalanta y el Slavia de Praga, correspondiente a la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League, concluyó con un empate sin goles (0-0). El resultado se dio en un partido donde ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla.

Empate sin goles en Bergamo | AP

El Atalanta, dirigido por Ivan Juric, venía de una victoria ante el Brujas (2-1) pero arrastraba la goleada sufrida contra el PSG (4-0) en el debut. En la liga doméstica, la 'Dea' mantenía una racha de imbatibilidad, aunque con cinco empates y solo dos victorias. El Slavia, por su parte, había sumado un punto de seis posibles tras empatar con el Bodo/Glimt (2-2) y caer contra el Inter (3-0), y buscaba un triunfo para mantener sus aspiraciones en el torneo.

El empate sin goles

El encuentro en Bérgamo, con arbitraje del español Ricardo de Burgos, comenzó con intensidad. El Slavia generó la primera oportunidad a los 40 segundos, cuando Chory remató al poste tras un error en la salida del equipo local.

La Atalanta, operando con su esquema de tres centrales y carrileros profundos, logró establecer el dominio del balón. El tridente ofensivo compuesto por De Ketelaere, Lookman y Krstovic encabezó los ataques. La primera gran ocasión de los locales llegó en el minuto 13, con un disparo de Kossounou que fue detenido por el portero checo, Markovic, quien también frustró el remate de Zappacosta en la réplica inmediata. Markovic volvió a intervenir de manera oportuna ante un remate de Krstovic precedido por un centro de Zappacosta.

Praga en riesgo de quedar elimiando | AP

Antes del descanso, el portero del Atalanta, Carnesecchi, tuvo que realizar una parada a un remate a quemarropa de Boril, manteniendo el marcador inicial hasta el entretiempo.

Lo buscaron pero nunca llegó

Juric introdujo un cambio en el descanso, sustituyendo a Lorenzo Bernasconi por Zalewski. El ritmo de juego se incrementó, con ambos equipos buscando el gol. Provod obligó nuevamente a la intervención de Carnesecchi.

El Atalanta intentó desequilibrar a través de las incursiones de Lookman y De Ketelaere, aunque sin éxito. El técnico italiano realizó un doble cambio, dando entrada a Sulemana y al recién recuperado Scamacca, buscando una variación en el ataque. Sulemana generó una clara ocasión al fallar un mano a mano en su primera acción.

Con el transcurso de los minutos y la evidente fatiga en el equipo visitante, el Atalanta encontró mayores espacios. Sin embargo, el Slavia también continuó amenazando a distancia con remates de Sadilek y Chory, que fueron controlados por Carnesecchi.

Nunca se rompió el cero | AP

En los minutos finales, la iniciativa ofensiva del Atalanta se limitó a dos intentos de Scamacca. El partido concluyó con el empate a cero, un resultado que, dadas las circunstancias previas, no favoreció a ninguno de los dos equipos en su búsqueda por avanzar en la competición.