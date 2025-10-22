¡Manita en Stamford Bridge! Chelsea golea 5-1 al Ajax y se reafirma en la Champions League

El Chelsea brindó una tremenda exhibición en Stamford Bridge y demolió al Ajax por un contundente 5-1 en el marco de la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025.

La feria de goles comenzó temprano, aprovechando una expulsión de los visitantes. Apenas transcurría el minuto 17 cuando el joven delantero español Marc Guiu rompió el cero tras encontrarse con un balón dentro del área que solo tuvo que empujar.

Al 26', Moisés Caicedo aumentó la ventaja luego de un potente remate, que se desvió ligeramente en un defensa, y dejó sin posibilidades al portero.

Enzo Fernández festeja tras anotar | AP

El Ajax, sin embargo, intentó aferrarse. Un pisotón dentro del área resultó en un penal a su favor, transformado por Wout Weghorst al minuto 33, marcando el 2-1 y logrando el primer y único gol del equipo de Ámsterdam en la actual campaña de Champions.

Sin embargo, Enzo Fernández terminó con cualquier esperanza neerlandesa tras hacer efectiva una pena máxima pocos instantes antes del descanso. El golpe final de la primera mitad llegó en tiempo de descuento, cuando el brasileño Estêvão marcó, nuevamente por la vía penal, para el 4-1.

Estevao marcó el cuarto gol del partido para Chelsea | AP

El segundo tiempo fue un trámite que el Chelsea gestionó con inteligencia. A solo dos minutos de la reanudación, el canterano Tyrique George se sumó a la fiesta luego de un ataque rápido que concluyó con el 5-1, firmando la 'manita'.

Con esta goleada, el Chelsea llegó a seis unidades y se consolida como uno de los equipos que darán de qué hablar en el torneo, mientras que el Ajax se hundió aún más como sotanero en la clasificación.