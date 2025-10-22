Bayern Munich cumple con goleada histórica ante Brujas y se acerca a PSG en Champions League

Lennart Karl, de 17 años, tuvo su primera titularidad en la Champions League y la aprovechó al máximo. Apenas habían pasado cinco minutos de juego cuando el joven atacante abrió el marcador en el partido de Bayern Munich contra Brujas y se convirtió en el jugador más joven de los bávaros en marcar en el torneo continental.

El tanto del joven atacante encaminó la goleada 4-0 de los dirigidos por Vincent Kompany, misma que tuvo otros dos tantos históricos. Harry Kane marcó su vigésimo gol de la temporada en todas las competiciones con un toque a centro de Konrad Laimer, mientras que Luis Díaz marcó por primera vez en Champions desde su llegada de Liverpool.

Con este resultado, los alemanes se mantienen en la parte alta de la clasificación. Empatados con PSG en nueve puntos y diferencia de diez goles, solo quedaron relegados al segundo lugar por los 13 goles que tiene anotados el club francés, contra 12 que ha hecho el equipo de la Bundesliga.

Harry Kane también marcó contra Brujas | AP

Histórico gol para Karl y Bayern Munich

Karl recibió un pase en el centro del campo de Jonathan Tah, esquivó al defensor Brandon Mechele y avanzó hasta el borde del área del Brujas. Ahí disparó de zurda y superó al portero Nordin Jackers. Con 17 años y 242 días, rompió un récord establecido por Jamal Musiala, quien era 121 días mayor cuando anotó contra la Lazio en un partido de Octavos de Final hace cuatro años, según datos de la UEFA.

Además, fue el primer gol de Karl con el primer club en su décima aparición con el Bayern en todas las competiciones. Debutó en el Mundial de Clubes en la goleada por 10-0 al Auckland City en junio. Curiosamente, hoy portó el número 42, mismo dorsal que Musiala usó en el ya mencionado partido contra la Lazio.

Lennart Karl hizo historia con Bayern Munich | AP

Karl dejó el campo al minuto 69, cuando lo reemplazó Leon Goretzka y la afición muniquesa le dedicó una ovación de pie. La sustitución llegó cuando el marcador ya estaba 3-0, con los goles de Kane al 14' y de Díaz al 34'; el británico también dejó el campo en la misma ventana de cambio y su lugar lo tomó Nicolas Jackson.

El senegalés puso el punto final a la goleada en un rebote al minuto 79. Con este resultado, el Bayern se convierte en uno de los cinco equipos en la fase de liga que han ganado sus tres partidos hasta el momento. Mientras q

¿Cuándo juega nuevamente Bayern Munich y Brujas?

Será precisamente en la próxima fecha del torneo de la UEFA que los bávaros se enfrenten a PSG por el liderato de la tabla. El juego entre parisinos y alemanes está programado para el martes 4 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo de Sinaloa) en el Parque de los Príncipes.

No hubo sorpresas y Bayern Munich goleó a Brujas | AP

Antes de dicho compromiso, Bayern tendrá tres partidos más entre Bundesliga y Copa. Este fin de semana visitará a Borussia Mönchengladbach en liga y el miércoles 29 visitará a Colonia en la Segunda Ronda de la DFB Pokal. El juego contra Bayer Leverkusen el sábado 1º de noviembre será el último antes de medirse a PSG.

En cuanto a Brujas, su próximo compromiso de Champions será tan complicado como el de este miércoles y recibirá a Barcelona el miércoles 5 de noviembre a las 14:00 horas. Previo a ello visitará a Antwerp el domingo 26 de octubre y recibirá a FCV Dender EH el sábado 1º de noviembre en la Jupiler Pro League, mientras que en copa el miércoles 29 recibirá a SC Eendracht Aalst en Dieciseisavos de Final.

Harry Kane marcó uno de los goles de Bayern | AP