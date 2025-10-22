Liverpool aplasta al Eintracht Frankfurt con cinco goleadores diferentes

Liverpool se recuperó con fuerza de una mala racha al vencer el miércoles 5-1 a Eintracht Frankfurt en la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Con cinco goleadores distintos, los Reds sumaron su segundo triunfo en el torneo y se meten top 10 en la clasificatoria.

El Liverpool llegó al partido en Alemania con una racha de cuatro derrotas al hilo, incluida la jornada pasada de Champions y otra más el domingo pasado en casa ante el Manchester United en la Premier League. El partido de este miércoles fue clave para poder retomar el camino del triunfo.

Aplastaron al Frankfurt | AP

Así ganó el Liverpool

En el primer tiempo los Red prácticamente sentenciaron el partido con tres anotaciones, sin embargo, fue el equipo local quien pegó primero y preocupó a los seguidores ingleses de ver a su equipo sumar su quinta derrota consecutiva.

Empezaron ganando | AP

Rasmus Kristensen adelantó al al Frankfurt en el minuto 26 con un gran remate cruzado dentro del área grande. Sin embargo, la ventaja duraría poco pues, el Liverpool empató nueve minutos más tarde por intermedio del exjugador del Frankfurt Hugo Ekitike, que superó en velocidad a tres de sus excompañeros antes de disparar un tiro bajo bajo el mando de Michael Zetterer.

Ekitike no celebró, pero levantó las manos en gesto de disculpa.

Marcó el del empate | AP

Cuatro minutos después del gol del empate, el capitán Virgil Van Dijk apareció para darle la vuelta al partido y previo al medio tiempo, Ibrahima Konaté extendió la ventaja. Ambos futbolistas aparecieron con remates de cabeza en dos córners para poner el juego 1-3.

Ya en la segunda parte, aparecieron Cody Gakpo al 66 y Dominik Szoboszlai al 70 para marcar la goleada, con lo que el equipo se pone 10mo en la clasificatoria con seis unidades

Lograron la goleada | AP

¿Cuándo vuelven a jugar?

Liverpool volverá a la acción el sábado visitando al Brentford en busca de continuar con las victorias, esta vez en la Premier League. El equipo de Arne Slot buscará la victoria para mantenerse cerca del líder Arsenal quien, de momento, está cuatro puntos por delante.

Las Águilas por su parte, se medirán ante St. Pauli buscando su cuarta victoria en la Bundesliga tratando de recortar distancias con los líderes.