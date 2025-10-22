Xabi Alonso destaca a Bellingham y Courtois tras la victoria ante Juventus

El Real Madrid logró una victoria ajustada pero muy valiosa ante la Juventus por 1-0 con un gol de Jude Bellingham. Tras el encuentro, Xabi Alonso valoró el esfuerzo del equipo y reconoció que el partido fue muy competido desde el inicio. “En la primera parte fuimos de menos a más, hablamos en el descanso y ajustamos un poco”, explicó.

También destacó el papel clave de Thibaut Courtois, quien apareció en los momentos importantes: “Tenemos un grandísimo portero que tiene la calidad para aparecer en las noches importantes de Champions”.

Destacó al portero | AP

Alonso se mostró especialmente satisfecho con el rendimiento de Bellingham, autor del gol: “Jude ha hecho un partido muy completo. Me gustó mucho su actuación, ha encontrado situaciones en el área y me alegro por él”, comentó.

También elogió su versatilidad y su capacidad tanto para construir juego como para llegar al área con peligro: “Tiene esa hambre de gol y es de los jugadores más completos del mundo. Es un privilegio tenerlo”.

Marcó el gol del triunfo | AP

El técnico también habló sobre Arda Güler, uno de los jóvenes talentos del equipo. Reconoció que aún está en proceso de crecimiento, pero valoró muy positivamente su evolución. “Tiene muchísimas cosas buenas y le da mucho sentido al juego. Cuando participa, tenemos mejor dinámica”, dijo. Aunque pidió más intensidad en la presión, aseguró estar contento con su progresión: “Tiene 20 años, lleva poco más de 25 partidos en el Madrid, y hay que acompañarlo para buscar su mejor versión ”.

Busca ayudar a sus jugadores | AP

Finalmente, Xabi Alonso puso la mirada en el próximo compromiso, el Clásico del domingo. “Mañana toca recuperar y preparar el partido. Es un duelo con mucha trascendencia por la clasificación y por lo que representa”.

Afirmó que la dinámica del equipo es positiva y que el encuentro está marcado en rojo en el calendario: “Sabemos la importancia que tiene y queremos llegar bien preparados”.

Ya piensa en el Clásico | PAOLA HERRERA