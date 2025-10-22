Victor Osimhen comanda la victoria de Galatasaray en Champions

Victor Osimhen comandó la victoria de Galatasaray en la UEFA Champions League. Con un doblete en el primer tiempo, el delantero continuó con su impresionante racha goleadora en Europa para que el conjunto turco derrotase 3-1 a Bodø/Glimt en la Jornada 3 del torneo.

Osimhen marcó sus dos tantos en partido para llegar a tres en la actual campaña siendo uno de los goleadores. Además, el goleador extendió su racha goleadora en competiciones europeas a siete partidos. Suma nueve goles en ese período, remontándose a la campaña de Galatasaray en la Europa League la temporada pasada.

Sigue anotando en competencias europeas | AP

La última vez que el exjugador del Napoli no marcó en un partido de competencia europea fue el 23 de octubre del 2024 cuando disputó 86 minutos en el triunfo del Galatasaray ante Elfsborg. Desde entonces en los siete juegos disputados ha logrado marcar.

En liga, la racha no ha sido tan favorable. Su última anotación en la superliga de Turquía fue en agosto y tras perderse dos partidos por lesión, ya suma tres partidos sin poder marcar para su equipo en la competencia local.

Marcó un doblete | AP

Así ganó el Galatasaray

El delantero nigeriano adelantó a su equipo tras sólo tres minutos de partido y media hora mas tarde marcó su doblete. Estuvo cerca de lograr el hat-trick en varias ocasiones, notablemente a los 60 minutos cuando su intento fue desviado por el arquero Nikita Haikin. Sin embargo, en dicha jugada Yunus Akgün aprovechó el rebote para marcar el tercer gol de Galatasaray y sentenciar la victoria.

Se llevaron la victoria | AP

Andreas Helmersen descontó para el club noruego poco después de entrar al campo, desafortunadamente para el equipo visitante, no fue suficiente para evitar la derrota y tras tres partidos en el torneo, aún no saben lo que es ganar sumando dos empates y una derrota.

Con la victoria, los turcos alcanzaron el 14to puesto en la clasificatoria, igualado con otros siete equipos con seis unidades. Ahora pensará en los juegos ante Göztepe y Trabzonspor antes de medirse ante el Ajax en la siguiente jornada de la Champions.

Continúa la Champions | AP