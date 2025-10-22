Real Madrid rescata la victoria ante Juventus para mantener paso perfecto en Champions League

El Real Madrid solventó 1-0 un discreto partido en el Bernabéu y, con gol de Bellingham tras una gran jugada de Vinicius, se llevó tres puntos que le sirven para hacer pleno en estas tres primeras jornadas de la Champions League y ser colíder de la clasificación junto a otros cuatro grandes de Europa como PSG, Bayern, Inter y Arsenal.

Bellingham en partido | AP

Así fue el triunfo de Real Madrid sobre Juventus

No fue un partido bien jugado por los de Xabi Alonso, ante la buena defensa de la Juve y, sobre todo, ante la gran actuación del meta Di Gregorio, el mejor del partido junto a alguna buena parada del otro meta, un Courtois que volvió a salvar a su equipo.

La victoria supone una inyección de buena energía para un Real Madrid que ahora tendrá que afrontar El Clásico ante el Barcelona desde la mejor posición posible. Un Clásico en el que se espera de titular a Arda Güler, que cuajó un buen partido ante la Juventus. También lo hizo Brahim, que entró por sorpresa en lugar de Mastantuono en el once de hoy.

Festejo de gol | AP

No fue la noche para Kylian Mbappé, que apenas pudo brillar en un par de ocasiones al final de la primera parte. No marcó y no pudo ser la llave para hacer daño a Juventus.

Juventus también tuvo sus oportunidades en el encuentro, pero no logró ser claro cerca del área. Sus escasos intentos fueron resueltos satisfactoriamente por el arquero, Thibaut Courtois, especialmente en los últimos minutos del duelo.

¿Qué sigue para el Real Madrid?

Real Madrid se acerca a una etapa crucial de la temporada, en la que el calendario será complicado por los duelos de LaLiga y Champions, pues el próximo compromiso en este torneo es ante Liverpool en Anfield.

A pesar de la victoria, el rendimiento mostrado por el Real Madrid ante la Juventus deja varias asignaturas pendientes para el técnico, Xabi Alonso. La falta de fluidez en el mediocampo y la dependencia de las individualidades de jugadores como Vinícius y Bellingham evidencian que el equipo necesita más consistencia colectiva.

La Juventus, a pesar de no ser un equipo incisivo en el ataque, logró incomodar al cuadro merengue, limitando las oportunidades claras y forzando al Madrid a depender de una genialidad.

Festejo | AP