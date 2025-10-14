¿Cómo quedó el repechaje asiático rumbo al Mundial 2026? Qatar, Arabia y el duelo UAE-Irak

La cuarta ronda del proceso clasificatorio asiático dejó claro que en el continente nada se decide con antelación. Tras completarse los enfrentamientos entre los seis equipos que pasaron desde la ronda previa, el mapa de quiénes obtienen boletos directos y quiénes deben pelear por una última oportunidad ya está definido.

El futbol asiático, con su expansión de cupos hacia la edición 2026 de la Copa del Mundo, ofreció una estructura de grupos pequeños —Liguillas de tres— donde cada punto cobró un valor enorme. Los dos ganadores de esos grupos se aseguraron plazas directas; los segundos lugares aún tienen una puerta abierta hacia el Repechaje intercontinental, vía un enfrentamiento doble.

Así quedó el panorama: Qatar y Arabia Saudita lograron clasificarse directamente, mientras Emiratos Árabes Unidos e Irak disputarán una eliminatoria para determinar quién representará a Asia en el Repechaje interconfederativo. Mientras que selecciones como Omán e Indonesia quedaron eliminadas sin posibilidades de reversión.

Los árabes celebran el pase al Mundial | AP

Cómo se estructuró el repechaje asiático y los resultados que lo definieron

La fórmula de la cuarta ronda AFC

Tal como lo estipula el reglamento AFC para el Mundial 2026, los equipos que terminaron en tercer y cuarto lugar en la tercera ronda avanzaron a esta etapa con seis selecciones en total. Estas se dividieron en dos grupos de tres equipos cada uno, en formato de centro neutral (todos contra todos), para definir los últimos dos boletos directos y quiénes pasan al Repechaje.

El ganador de cada grupo accede directamente al Mundial 2026.



Los segundos lugares de cada grupo avanzan a la quinta ronda, que es una eliminatoria de Ida y Vuelta entre ambos equipos. El vencedor de esa serie será quien vaya al Repechaje intercontinental.

Antes de esta ronda, asociaciones como Arabia Saudita y Qatar habían sido designadas como sedes centrales para estos mini grupos.

La selección de Qatar disputará su segunda Copa del Mundo | AP

Qué pasó en los grupos y quién ya está clasificado

En el Grupo A, los resultados determinaron el desenlace dramático: Qatar venció 2-1 a los Emiratos Árabes Unidos en la última jornada, con goles de Boualem Khouki y Pedro Miguel, y selló su pase al Mundial 2026.

Los Emiratos alcanzaron el segundo lugar y entran al Repechaje asiático. Omán, por su parte, quedó eliminado de toda posibilidad.

En el Grupo B, Arabia Saudita garantizó su pase directo al Mundial tras empatar 0-0 con Irak, aprovechando criterio de diferencia de goles frente a su rival.

Irak finalizó como segundo del grupo y ahora enfrentará a los Emiratos Árabes Unidos en el Repechaje intermedio. Indonesia fue la eliminada en ese grupo.

Emiratos Árabes Unidos aún busca un boleto al Mundial | AP

De esta forma, los equipos asiáticos ya clasificados directos suman ocho en total (entre los ya calificados desde la ronda previa y estos dos nuevos). El rival intermedio entre Emiratos e Irak definirá qué selección avanza al repechaje interconfederativo.

Emiratos vs. Irak: cara a cara por la vía intercontinental

El Repechaje asiático (quinta ronda) enfrentará a Emiratos Árabes Unidos e Irak en una serie de dos partidos (Ida y Vuelta) para decidir quién representará a Asia en el repechaje global.

Ida: 13 de noviembre de 2025 — Emiratos Árabes Unidos vs Irak



Vuelta: 18 de noviembre de 2025 — Irak vs Emiratos Árabes Unidos

El ganador de este enfrentamiento será el representante asiático en el Repechaje intercontinental, donde se medirá ante equipos de otras confederaciones para aspirar a uno de los últimos cupos al Mundial.

La afición qatarí festeja el pase al Mundial 2026 | AP

Si al finalizar los dos partidos (Ida y Vuelta) el marcador global está empatado, se aplicarán los criterios oficiales de desempate de la Confederación Asiática de Futbol (AFC):

Goles de visitante: el equipo que haya marcado más goles fuera de casa será declarado ganador.

Tiempo extra: si persiste la igualdad en goles totales y de visitante, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

Definición por penales: si tras la prórroga el empate continúa, la eliminatoria se decidirá mediante una serie de penales.

Durante la prórroga, ya no se aplicará la regla del gol de visitante, según las actualizaciones del reglamento de la FIFA para las clasificatorias hacia 2026.