¡Un invitado más! Arabia Saudita clasifica al Mundial 2026 tras complicado empate ante Irak

El Mundial de México, Canadá y Estados Unidos sigue tomando forma, pues este martes 14 de octubre más invitados se han sumado a la lista de selecciones que estarán presentes en Norteamérica para el verano de 2026. Esta vez fue Arabia Saudita uno de los equipos que se suma a los nombres que jugarán el máximo torneo de futbol; los saudíes se han clasificado en su estadio.

La clasificación se ha dado después de empatar sin goles en contra de Irak, equipo que en caso de haber ganado el partido, se habría convertido en el clasificado, debido al empate en puntos que hubo dentro de su Grupo B.

Arabia se ha convertido en uno de los invitados al Mundial | AP

De regreso a la Copa

En una cuarta ronda de Eliminatorias Mundialistas en donde solamente se jugaron dos partidos por selección, Arabia llegó a este duelo con una victoria en contra de Indonesia, por lo que tenía tres puntos en la tabla, al igual que su rival en turno; por lo tanto, el ganador se clasificaría al Mundial, mientras que el otro aspiraría al Repechaje.

En dado caso de empate, los criterios para desempatar favorecieron a los saudíes, pues a pesar de que la diferencia goleadora quedó igual (+1), los goles anotados y recibidos fueron lo que al final terminaron por otorgarle el pase a los dirigidos por Hervé Renard.

Hervé Renard dirigirá una vez más a Arabia Saudita en un Mundial | AP

El partido se le pudo haber complicado a los locales, pues tuvo un total de seis tarjetas amarillas, siendo cuatro de ellas para los de Renard; además, dentro de las estadísticas del juego, los disparos tanto en general como al arco, favorecieron en la estadística a Arabia Saudita, quienes dispararon un total de 12 veces con ocho a puerta, caso contrario de Irak, que en ambos rubros se quedó con cero.

¿Cómo quedan las clasificatorias en Asia?

Dentro de esta cuarta ronda de Eliminatorias Asiáticas, Arabia Saudita se ha metido como el primer lugar del Grupo B, mientras que en el otro sector, el primer lugar lo tomó Qatar, quien dejó en el camino a los Emiratos Árabes Unidos al vencerlos 2-1 en la sede mundialista del torneo anterior.

El empate a cero fue suficiente | AP

Los equipos que han terminado en tercer lugar, tanto Omán como Indonesia, están completamente eliminados, mientras que los segundos lugares (Irak y Emiratos Árabes Unidos) se enfrentarán en la siguiente ronda para definir a uno más de los invitados al certamen.

Las selecciones que jugarán el Mundial por parte de Asia junto a Arabia Saudita y Qatar son: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia y Jordania.

Los saudíes pelearon con todo la clasificación | AP