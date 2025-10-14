Héctor Bellerín sobre el conflicto en Gaza: "hay un gobierno que está matando civiles y niños"

El futbol y los movimientos sociales van de la mano, al ser uno de los deportes más terrenales del mundo. No hay forma de concebir el deporte sin estudiar sus distintas vertientes, y Héctor Bellerín lo entendió a la perfección al criticar abiertamente el conflicto armado en la Franja de Gaza y a las personas que no hacen nada por cambiar.

En una entrevista con el diario ABC, el lateral del Real Betis se encargó de cuestionar la actualidad del mundo, pues para él hay varias cosas que no tienen razón de ser. Bellerín agregó que todos ven a través de sus pantallas un genocidio, pero pocos quieren hacer un verdadero cambio.

Bellerín | @FranCamposv90

"Ahora hay un gobierno (Israel) que está matando civiles, niños... los está dejando que se mueran de hambre y estamos el resto del mundo viendo que, parece que por mucho que hagamos, nada va cambiar", agregó Bellerín.

De igual forma, el catalán comentó lo siguiente. "Quien no entienda y quien no sepa reconocer que lo que está pasando es un genocidio, creo que no está entendiendo muy bien lo que está pasando".

Bellerín | @EuropaLeague

El poder de los futbolistas

De igual forma, Bellerín agregó que el gran poder de difusión que tienen los futbolistas podría darle voz a los más necesitados, aunque pocos son los que se atreven a alzar la palabra. El jugador bético comenzó su intervención con una frase que trascendió en los oídos españoles y de todo el mundo. "Prefiero ser de verdad y que me caiga toda la mierda a ser lo que no soy".

"Ya ha llegado un punto en que ya da igual y creo que como futbolistas tendríamos que hacer muchísimo más. Nosotros (los futbolistas) somos un altavoz social increíble", agregó Bellerín.

Bellerín | @PurelyFootball

¿Qué ocurre en Gaza?

La guerra en la Franja de Gaza mantiene una grave crisis humanitaria. El conflicto entre Israel y Hamás ha causado miles de muertes, destrucción masiva y desplazamientos forzados, afectando hospitales, escuelas y viviendas.

Israel busca desmantelar a Hamás tras el ataque de 2023, mientras organizaciones denuncian violaciones al derecho internacional. La población enfrenta escasez extrema de alimentos, agua y medicinas en medio de una situación cada vez más crítica.

Presos palestinos | AP