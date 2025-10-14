Policía costarricense intentó detener a futbolista nicaragüense previo al partido de Eliminatorias

La Fuerza Pública de Costa Rica protagonizó un inusual operativo la noche del lunes al llegar hasta el Estadio Nacional de La Sabana para detener a un futbolista de la Selección de Nicaragua. El procedimiento se dio tras la presentación de una orden judicial por una demanda de pensión alimentaria, lo que generó sorpresa y molestia en el entorno de la delegación pinolera.

Según confirmó Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, las autoridades recibieron la orden de un juez para ejecutar la detención de un integrante de la comitiva nicaragüense. La intervención se realizó en la zona de camerinos del estadio, minutos después de que el combinado centroamericano concluyera sus actividades en el inmueble.

¿Qué dijo el director?

“Se nos solicitó por parte de una demandante por alimentos, que nos presentó una orden de juez para detener un integrante de la comitiva de Nicaragua. Se le informó a la comitiva, se canceló el monto por el cual se giró la orden y se remite informe al juez de pensiones”, explicó Cubillo a medios locales. El funcionario destacó que todo el procedimiento se ejecutó conforme a la ley y sin incidentes mayores.

El secretario general de la Federación Costarricense de Futbol (FCRF), Gustavo Araya, también se refirió al caso y explicó a periodistas la razón de la presencia policial en el estadio. Sin embargo, aclaró que no brindaría más detalles debido a que el asunto involucra a una persona menor de edad, por lo que se trata de información protegida por ley.

¿Quién fue el futbolista involucrado?

El nombre del futbolista involucrado no trascendió públicamente. Lo que sí se confirmó es que, tras notificarse la situación, la parte demandada procedió a cancelar el monto adeudado, con lo que se evitó la detención y el caso quedó momentáneamente resuelto en términos legales. Posteriormente, se remitió el informe correspondiente al juez de pensiones para su seguimiento.

Desde la Selección de Nicaragua, la reacción fue de fuerte molestia. Javier Salinas, director de Selecciones Nacionales, calificó el momento como “bochornoso” y anunció que elevarán una queja formal ante la FIFA y la Concacaf. “Llevamos más de 48 horas en Costa Rica, por qué se tienen que presentarse al camerino. Elevaremos esta protesta a FIFA y a Concacaf. Es bochornoso que se haga eso”, declaró a Repretel.

El hecho ocurrió en medio de la concentración de la selección nicaragüense en territorio costarricense, donde se preparan para un compromiso futbolístico internacional. La intervención de la Fuerza Pública en un espacio deportivo llamó la atención de medios y aficionados, al tratarse de una situación legal que coincidió con un evento deportivo de alto perfil.

