Vinicius Jr.: “Ser un modelo a seguir es una gran responsabilidad”

El futbolista brasileño Vinicius Jr., estrella del Real Madrid, abordó diversos temas que rodean su vida dentro y fuera del campo en una reciente entrevista. Desde su papel como referente para nuevas generaciones hasta cómo maneja la presión y encuentra equilibrio en su vida personal, el atacante dejó declaraciones profundas que revelan su mentalidad y valores.

Vinicius Jr. y la responsabilidad de ser un modelo a seguir “Me tomo muy en serio la responsabilidad de ser un 'role model'. Ser un modelo a seguir se trata de dar el ejemplo correcto. Trato de mantenerme enfocado, ser humilde y recordar de dónde vengo. Al final, quiero mostrarle a la gente que, con trabajo duro y respeto, todo es posible”, expresó Vinicius, para GQ.

Más allá de los títulos y los goles, Vinicius Jr. es consciente del impacto que tiene en miles de jóvenes: “Sé que mi camino inspira a otros, especialmente a los niños que vienen de donde yo vengo. Representar a mi equipo, a mi país y a mi familia en los escenarios más grandes es algo que nunca daré por sentado", añadió.

El equilibrio emocional fuera del campo

Vinicius también compartió cómo mantiene la calma y se prepara mentalmente para los grandes partidos: “Definitivamente pasando tiempo de calidad con la familia o amigos, eso me da la paz que necesito para concentrarme. Estar con las personas que me conocen mejor me ayuda a despejar mi mente y recargar mi energía. No se trata de hablar de futbol, sino de reír, relajarnos y sentir ese amor y apoyo”.

El jugador también recordó los momentos clave de su carrera, desde sus inicios en Flamengo hasta marcar en finales de Champions League: “Creo que ha habido muchos momentos decisivos: mi debut profesional con el Flamengo, el traspaso al Real Madrid y algunos recuerdos inolvidables en las competiciones más importantes, como marcar en dos finales de la Liga de Campeones. Cada uno de ellos ha moldeado quién soy como jugador y como persona”.

Además, destacó lo que representa defender la camiseta blanca y la de la selección brasileña: “Jugar a este nivel, para el club más grande del mundo y para mi selección nacional, todavía se siente como un sueño. Saber que mi historia puede motivar a alguien a perseguir sus propios sueños lo significa todo para mí”.

