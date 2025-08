Gabriel Milito tras la derrota de Chivas: "necesitamos que nos duela la derrota"

El director técnico de Chivas, Gabriel Milito reconoció que le faltó agresividad ante el conjunto del New York Red Bulls, luego de que al equipo le costó regresar en el momento en el que los estadounidenses crecieron en el juego. De igual forma, comentó que a los jugadores no les debe dar lo mismo perder, les tiene que doler.

“En el futbol, en el deporte y en la vida misma se trata de poder caer, pero tienes la obligación siempre de levantarte. El deporte es un juego, lo más importante no es lo que pasó, es lo que viene. Me gusta que los jugadores estén tocados, que les duela la derrota. Necesitamos que nos duela, no nos puede dar lo mismo ganar, que perder o empatar”, agregó Milito.

“El primer tiempo dominamos el partido. Atacamos mucho. Sí, es verdad que nos faltó agresividad para generar peligro y situaciones de gol, porque hemos llegado mucho, pero hemos generado poco poca sensación de peligro, nos faltó eso. Pero sí es verdad que ellos mejoraron y nosotros nos costó volver a ser ese equipo dominante”, señaló.

Chivas perdió | AP|

En busca de terminar la mala racha

Asimismo, enfatizó en que buscarán terminar la racha negativa en Leagues Cup, esto después de que Chivas no ha ganado un solo partido desde la creación del certamen.

“Trabajaremos para el próximo partido ganarlo a ver si se corta esta racha de no poder ganar en la Leagues Cup, las rachas ya sean buenas o malas, en algún momento se cortan y trabajaremos para que el próximo partido podamos terminar con esta racha y ganar el partido”, agregó.

Al final, el timonel Rojiblanco puntualizó que entiende la importancia que tenía en la clasificación al ganar el primer juego, además de considerar que fue muy dolorosa la manera en la que se dio la derrota.

“Entiendo perfectamente lo importante que era el partido de hoy para nosotros. Estuvimos en todo momento en la intención de ganarlo, no pudimos, lo terminamos perdiendo en la última acción, que eso duele todavía más, pero bueno, opciones hay, pero pasa por ganar sí o sí los dos siguientes partidos”, concluyó.

