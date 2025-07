‘No interesa el cuándo sino el cómo’: Milito sobre la titularidad de Efraín Álvarez con Chivas

Las renovadas Chivas Rayadas del Guadalajara, harán su debut en la Leagues Cup el próximo jueves 31 de agosto, esto cuando se enfrenten a los New York Red Bulls, en New Jersey, donde se espera que los nuevos fichajes puedan brillar con el equipo.

Todos en un mismo ritmo

A unas horas de arrancar su debut en la Leagues Cup, el técnico rojiblanco, Gabriel Milito, fue cuestionado sobre la titularidad y rotación de sus jugadores, específicamente de Efraín Álvarez, quien es el nuevo dorsal ‘10’ y que aún no ha saltado al terreno de juego como titular.

Ante las dudas, Milito comentó que todo está manejado a modo de tener a sus jugadores en una misma sintonía y ritmo, asegurando que aunque Álvarez fue a la Copa Oro, no jugó los minutos necesarios como si su compañero, Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

“Es un tema que he hablado con Efraín, me gustaría que alcance el nivel físico y de dinámica del resto de sus compañeros. O como pasó con Piojo que no hizo pretemporada pero sí participó en todos los juegos de la selección y llega en ritmo”, declaró el entrenador en una conferencia de prensa previo al duelo de Leagues Cup.

Sobre el tema de Efraín, Milito concluyó asegurando que no tiene prisa en llevar a sus jugadores, ya que el momento en el que salgan al terreno de juego será el adecuado y que para él, es más importante de qué manera lo hagan y no cuánto tarden.

“No me interesa el cuándo sino el cómo y el cómo ingreso ha sido determinante. El cuándo jugará de titular ya lo veremos, cuando lo sienta lo hará, pero está preparado, confiamos en sus condiciones y cualidades, ya lo viene demostrando, con paciencia y calma elegiremos el momento para que inicie jugando”, concluyó el entrenador.

