Pumas vs Orlando City EN VIVO Leagues Cup 2025 Jornada 1

Los Pumas de Efraín Juárez comienzan su aventura en la Leagues Cup 2025 contra Orlando City, un rival difícil y que dará pelea.

Los Universitarios llegan motivados tras ganar su primer partido en la Liga MX y con Keylor Navas defendiendo su arco.

Por otro lado, Orlando ha sorprendido esta temporada en la MLS al ubicarse en sexto lugar de su conferencia e intentará aprovechar la localía.

4' Pumas 0-1 Orlando City | GOOOOL Schegel remata solo y manda el balón al fondo de la red

1' Pumas 0-0 Orlando City | Inicia el partido de Jornada 1

