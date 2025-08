¡Llegó a Los Ángeles! Heung-Min Son presente en el partido de LAFC vs Tigres

Después de una década defendiendo los colores del Tottenham Hotspur, el atacante surcoreano Heung-Min Son está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera.

Heung-Min Son presente en duelo de LAFC | MEXSPORT

Días después de anunciar su salida del club londinense, el futbolista de 32 años ha sido visto ya en territorio estadounidense, donde se incorporará al LAFC de la Major League Soccer.

Son estuvo presente en el estadio BMO de Los Ángeles durante el partido entre su próximo equipo y los Tigres de la UANL, correspondiente a la tercera jornada de la Leagues Cup, lo que aumentó las expectativas de su inminente presentación oficial.

Look who didn’t want to miss out on #LeaguesCup2025! 🤩🇰🇷 ¡Hola, @Sonny7! pic.twitter.com/R4SePCWJNX

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2025