New York RB vs FC Juárez EN VIVO Leagues Cup Jornada 3

Este jueves, Bravos de Juárez se juegan la vida en la Leagues Cup 2025 frente a New York Red Bulls.

El conjunto fronterizo busca el último lugar para la Liga MX en los Cuartos de Final y depende de sí mismo para lograrlo.

A los dirigidos por Martín Varini solo les basta empatar para obtener su clasificación y pelear por un lugar en la Concacaf Champions Cup.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

