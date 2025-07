¡Respeto al primer amor! Hirving Lozano no festejará si le mete gol a Pachuca en Leagues Cup

Hirving ‘Chucky’ Lozano está a punto de vivir un momento muy especial en su carrera: por primera vez se medirá contra el club que lo vio nacer futbolísticamente, los Tuzos del Pachuca. El delantero mexicano, ahora figura de San Diego FC en la Leagues Cup, habló en conferencia de prensa sobre sus emociones encontradas de cara a este duelo... y dejó claro que no celebrará si logra marcarles gol.

"No, no. Claro que no": Chucky no festejará si le anota a Pachuca

Durante su charla con medios, el canterano tuzo fue contundente al ser cuestionado sobre si celebraría un hipotético gol ante el club hidalguense: "No, no. Claro que no".

Lozano explicó que se trata de un partido muy especial para él, ya que será la primera vez que enfrenta a Pachuca desde su salida al futbol europeo en 2017.

"Tengo muchos sentimientos. Es la primera vez que los enfrento desde que dejé Pachuca. Tengo sentimientos encontrados, conozco a mucha gente allí, ojalá pueda saludarlos a todos".

Emoción, respeto y una promesa de intensidad

El actual jugador de San Diego FC no ocultó la carga emocional del encuentro, pero también destacó el potencial del duelo:

"Va a ser un partido muy intenso, Pachuca tiene muchos jóvenes, mucha calidad. Será un partido muy interesante, con muchas oportunidades de gol, va a ser fuerte en lo físico. Va a ser muy bonito el partido".

