'Gullit' Peña revela que vivió 'fraude' en equipo del balompié mexicano: "Matosas ponía de su dinero"

La carrera de Carlos 'Gullit' Peña fue de más a menos por diversos problemas extracancha, sin embargo, el exseleccionado mexicano no deja lugar a duda y sabe que su paso por la extinta Liga de Balompié Mexicano fue su punto más bajo en el deporte.

En charla con Yosgart Gutiérrez, en su podcast El RePortero, el exjugador Bicampeón con León reveló lo mal que la pasó en el Club Veracruzano Futbol Tiburón, en el que sufrió un fraude al igual que sus compañeros.

Peña y Matosas, en su etapa con León | MEXSPORT

¿Qué dijo 'Gullit' Peña sobre la Liga de Balompié Mexicano?

Tras un arrollador paso en León, al que llegó procedente de Pachuca, Gullit se colocó en la élite de la Liga MX, sin embargo, su carrera bajó de ritmo con malos momentos en Cruz Azul, Chivas y Necaxa, hasta llegar al Ascenso con Correcaminos.

Y aunque el talento siempre fue la característica del mediocampista mexicano, los problemas fuera del futbol impidieron que explotará su nivel en su tierra natal, Tamaulipas, por lo optó por la naciente LBM, aunque la apuesta falló.

"Jugué todos los torneos que quise jugar, hasta la Liga de Balompié, pero ahí fue donde valió madres. Me fue mal, me fui de Correcaminos con el profe (Gustavo) Matosas, llegaron 'Chatón' (Enríquez) y el 'Avión' Calderón y nos vendieron puro humo", confesó Carlos Peña a Yosgart Gutiérrez.

'Gullit' llegó como la bomba del extinto club | ESPECIAL

'Matosas ponía de su dinero'

"Al profe le pasaron unos contratos que no, este chavo de Diego Bartolotta, que hasta la fecha no pagó. Yo le decía 'no quiero dinero para mí, dáselo a los chavos'. Los grandes ya teníamos nuestro colchón, pero otros, sin cobrar porque eran talacheros.

"En la talacha te pagan (por partido), pero acá se supone que era profesional, descuidaron la talacha y no les pagaron. Fue muy jodido y decidimos ya no jugar, el profe (Matosas) nos apoyó porque sacaba de su bolsa para dárselo a los jugadores, para comprar hielos para las lesiones", añadió el Gullit.

La carrera de Peña se ha visto detenida en la actualidad | ESPECIAL

Tres meses malos en la LBM

El proyecto de la Liga de Balompié Mexicano llegó para competir contra la Liga MX, pero la falta de profesionalismo deportivo y económico terminó por quebrar el sueño.

"Estuvimos solo tres meses, pero tres meses mal. El ambiente estaba bien, pero no había sustento", sentenció 'Gullit' Peña, quien coincidió con Gustavo Matosas, aunque este ya no en el papel de entrenador, sino de directivo.

