¡Históricas! América Femenil rompe récord de asistencia en Estados Unidos

El futbol femenil sigue haciendo historia. El encuentro amistoso internacional entre Dallas Trinity FC y el Club América Femenil no solo ofreció un vibrante espectáculo en la cancha, sino que también estableció un récord histórico de asistencia para un evento deportivo profesional de mujeres en el estado de Texas.

América Femenil presume récord | X: AmericaFemenil

El partido, celebrado en el Cotton Bowl dentro del marco del "State Fair Clásico 2025", congregó a 22,838 aficionados, la cifra más alta jamás registrada en la historia del deporte profesional femenino en Texas, superando cualquier marca anterior.

América Femenil: un éxito en México y Estados Unidos

La presencia del Club América Femenil, uno de los equipos pioneros y más populares de la Liga MX Femenil, fue un factor clave para atraer a esta multitud. Con una gran base de seguidores en Estados Unidos, el conjunto azulcrema demostró su poder de convocatoria internacional y su capacidad para movilizar a la afición, consolidando su estatus como un referente del futbol de mujeres a nivel continental.

Afición de América Femenil en Estados Unidos | X: AmericaFemenil

Victoria de América Femenil

América Femenil se llevó el triunfo a domicilio con un marcador de 1-3, resolviendo el encuentro en la primera mitad. Las dirigidas por Ángel Villacampa, que usaron el partido para dar minutos y probar su plantilla de cara a la Liguilla del Apertura 2025, encontraron la mejor noticia en la recuperación de Sarah Luebbert.

La atacante estadounidense fue la figura al anotar el primer gol del partido al minuto 33 y, poco después, asistir de manera impecable a Bruna Vilamala (minuto 40) para el 0-2. Justo antes del descanso, Annia Mejia puso el 0-3 con un certero cabezazo. El equipo local descontó al minuto 71 gracias a Sealy Strasn. La gran actuación de Luebbert, combinando gol y asistencia, confirma que está volviendo a su mejor forma tras su lesión, un impulso clave para las aspiraciones americanistas.

Las Águilas se llevaron el triunfo | X: AmericaFemenil