¡Máquina de Liguilla! Cruz Azul Femenil asegura clasificación tras vencer a Querétaro a domicilio

Cruz Azul Femenil será uno de los ocho equipos invitados a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, esto después de vencer a Querétaro por marcador de 1-4 en el Estadio Olímpico Alameda con anotación de una de las goleadoras del torneo tan solo un peldaño debajo de Charlyn Corral.

Las dirigidas por Diego Testas han confirmado que estarán en la Liguilla, pues los resultados previos ya le permiten 'navegar' con más tranquilidad dentro de la última jornada del campeonato.

Cruz Azul ha vencido a domicilio | Imago7

Las celestes a la alza

Todo comenzó al minuto 15, cuando después de una jugada por la banda derecha, Ana Martínez metió un centro, el cual nadie salió a cortar, provocando que el balón se colara a la portería con un error de la portera queretana incluido; posteriormente, tan solo diez minutos más tarde, Aerial Chavarín recibió un pase más que preciso con cerca del área, ingresó a la misma y de perfil diestro venció una vez más a la portera para aumentar la ventaja.

Ya rumbo al final de la primera mitad, al minuto 38, Valeria Valdez aprovechó otra mala marca defensiva de Querétaro para rematar dentro del área y poner el 0-3 parcial con el que parecía que iba a ser una goleada de escándalo en la penúltima fecha del campeonato.

Aerial Chavarín está a cuatro goles de la líder de goleo | Imago7

El segundo tiempo fue un tanto diferente, pues Cruz Azul bajó el ritmo de juego y no pudo concretar la goleada; sin embargo, no perdió su ventaja, incluso cuando al 69', Victoria Cecena descontó en la pizarra para mantenerse a solo dos goles de diferencia. Ya en la agonía del juego, Chavarín volvió a participar de buena manera, generando una asistencia para Daniela Calderón, quien puso cifras definitivas en el marcador.

Boleto de ingreso a Liguilla

Con este resultado, las cementeras están prácticamente en la Liguilla, ya que la suma de puntos de sus rivales de posiciones más bajas no podrían alcanzarlas para poder quitarles el lugar; hasta este instante, su rival sería América, en un enfrentamiento del tercer contra el sexto lugar.

La Máquina está en Liguilla | Imago7

Querétaro por su parte está eliminado, pues con 13 puntos se ubica en el lugar 13, siendo parte del grupo de los clubes que no tienen ninguna posibilidad de meterse a la Liguilla.

El último partido de Cruz Azul en el torneo regular será ante el líder Tigres; en dado caso de un empate o victoria, estaría aún más confirmado su pase. Por parte de las queretanas, su último rival serán las Bravas de Juárez, quienes dependen de vencer en ese último enfrentamiento para poder meterse a la 'Fiesta Grande'.

Duelo de velocidad en el Olímpico Alameda | Imago7