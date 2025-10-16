Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde ver Querétaro vs Cruz Azul?

El torneo regular del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil se acerca a la recta final. Con solo dos fechas por disputarse, Cruz Azul sueña con la clasificación a la Liguilla y puede afianzarse con un resultado positivo ante Querétaro.

En partido | IMAGO7

Así llegan Querétaro y Cruz Azul al duelo

La Máquina se ubica en séptima posición de la tabla con 24 puntos, por lo que un triunfo ante Querétaro les aseguraría la clasificación a la siguiente fase del torneo, lo que representaría su tercera experiencia en dicha ronda.

Por otro lado, Querétaro está eliminado del torneo al solo registrar 13 puntos y ubicarse en la posición número 13, por lo que no tienen oportunidad de avanzar a la siguiente ronda, una situación que aprovechará Cruz Azul para hacer daño.

El conjunto celeste llega motivado después de sumar tres victorias en sus últimos cuatro compromisos, una racha que les ha permitido escalar posiciones y depender únicamente de sí mismas para avanzar. La solidez defensiva y el buen momento de su delantera han sido factores clave en este cierre de torneo, donde cada punto es vital para mantenerse dentro del grupo de los ocho mejores.

En acción | IMAGO7

Para este duelo, el cuerpo técnico de Cruz Azul Femenil ha enfatizado en mantener la concentración y evitar excesos de confianza ante un Querétaro que, aunque sin opciones matemáticas, buscará cerrar dignamente el campeonato. El compromiso se disputará con la presión de los resultados paralelos, ya que varios equipos se mantienen en la pelea por los últimos boletos a la Liguilla.

Las jugadoras cementeras son conscientes de la importancia del encuentro, pues un triunfo no solo les garantizaría la clasificación, sino que también podría colocarlas en una posición más favorable dentro del cruce de cuartos de final. Con el respaldo de su afición y el buen momento futbolístico, el equipo busca cerrar la fase regular con autoridad.

De esta manera, Cruz Azul Femenil encara una oportunidad inmejorable para confirmar su crecimiento en la Liga MX. El duelo ante Querétaro no solo representa un paso hacia la Liguilla, sino también la posibilidad de reafirmar que la Máquina está lista para competir de tú a tú con las potencias del futbol femenil mexicano.

¿Dónde ver Querétaro vs Cruz Azul?

Fecha: Viernes 17 de octubre

Viernes 17 de octubre Hora: 17:00 horas del centro de México

17:00 horas del centro de México Lugar: Estadio Olímpico de Querétaro, Querétaro

Estadio Olímpico de Querétaro, Querétaro Transmisión: Tubi

En juego | IMAGO7