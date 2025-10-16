Con doblete ante Atlas, Kiana Palacios se convirtió en la máxima goleadora de América Femenil

Una vez más Kiana Palacios fue la heroína de América en un partido que se le complicó de más a las de Coapa. En la visita a Atlas en la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, la capitana azulcrema marcó un doblete que le dio a su equipo el triunfo 2-3.

Con este resultado, las de Ángel Villacampa mantienen la esperanza de pelear por el liderato, aunque dependen de lo que pase con Tigres y Pachuca este fin de semana. Mientras que en el plano individual, Kiana se convirtió en la máxima goleadora en la historia de las Águilas.

Kiana Palacios marcó un doblete ante Atlas | IMAGO 7

Kiana Palacios, goleadora y figura de América

Después de comenzar su carrera en el futbol estadounidense y su paso por la Real Sociedad en la Primera División Femenina de España, donde jugó de 2018 a 2021, Kiana fichó con América en el Apertura 2021. Desde el primer momento se convirtió en una figura del club y en una de las jugadoras favoritas de la afición.

Palacios no tardó en ganarse la capitanía, incluso con los cambios en el banquillo, y además se ha consolidado como goleadora del club, con el cual ya ganó un título en el Clausura 2023. Aunque en dicho torneo no marcó en la Final contra Pachuca, hizo dos anotaciones en la serie de Cuartos de Final contra FC Juárez y marcó 13 en Fase Regular, su mejor registro hasta ahora.

Kiana lleva diez goles en el actual torneo | IMAGO 7

Con las dos anotaciones ante Atlas, Kiana llegó a diez en el actual Apertura 2025. Además fueron sus goles número 86 y 87 en general desde que llegó a América, en total entre la Copa de la Liga MX Femenil 2017 (misma que Palacios no disputó), Liga, Concacaf W Champions Cup y la Summer Cup.

Con sus 87 goles, Kiana superó a Daniela Espinosa, quien por muchos torneos se mantuvo como la máxima anotadora de las Águilas y que regresó apenas en el pasado Clausura 2025. Sin embargo, una lesión de ligamentos la dejó fuera en la última parte del torneo y se desconoce si alcance a recuperarse para Liguilla.

Palacios es una de las líderes del equipo | IMAGO 7

Espinosa se mantiene con 86 goles, 33 más que Casandra Cuevas, empatada en 53 anotaciones con Katty Martínez. A las dos las sigue con 49 tantos, Lucero Cuevas, primera bicampeona de goleo de la Liga MX Femenil en el Apertura 2017 y Clausura 2018 y quien completa el Top 5 de goleadoras.

¿Qué otras jugadoras son goleadoras de América?

Sarah Luebbert, en el sexto puesto con 44 goles, es la primera extranjera en la clasificación de goleadoras, por delante de Scarlett Camberos con 43 tantos. Montse Saldívar (34), Irene Guerrero (28) y Alison González (27) completan el Top 10. Con el Apertura 2025 todavía sin concluir, varias de las que siguen en el equipo azulcrema harán más amplia su cuota.

Kiana es la máxima goleadora de América | X: @AmericaFemenil