Pumas rescata empate contra Juárez, pero se aleja de Liguilla

Stephanie Ribeiro confirmó su condición como figura de Pumas y evitó la octava derrota consecutiva para su equipo en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Sin embargo, su doblete no fue suficiente para pasar del empate ante FC Juárez.

Dos veces se adelantaron las Bravas en el marcador, en su visita al Estadio Olímpico Universitario en el marco de la Jornada 16 del torneo, y en las dos Ribeiro les quitó la ventaja. En la primera, al minuto 22, anotó desde los once pasos y puso el 1-1, cinco minutos después de que Grace Asantewaa abrió el marcador.

Ribeiro salvó el empate | IMAGO 7

El empate se mantuvo hasta el descanso, tras el cual Karime Abud adelantó nuevamente a las fronterizas al 52'. Y aunque en esa segunda ocasión el gusto le duró un poco más a Juárez, al 65' Ribeiro empató nuevamente. La atacante universitaria recuperó el esférico tras un pase retrasado y sacó un disparo bombeado que techó a Emily Alvarado.

Liguilla en riesgo y jugadora lesionada

Con el empate, Pumas puso fin a su racha de derrotas consecutivas, pero sumó su octavo juego sin triunfo. Además, llegó a 23 puntos solamente, por lo que sigue fuera de zona de Liguilla, a uno de Cruz Azul y las Bravas, que precisamente se metieron en el octavo puesto de clasificación gracias a su diferencia de goles con León.

Juárez dejó ir la ventaja dos veces | IMAGO 7

Sin embargo, si la Fiera gana este fin de semana contra Rayadas de Monterrey, desplazará nuevamente a las fronterizas. De igual forma, si las Esmeraldas y la Máquina ganan esta jornada, llegarán a 27 puntos y Pumas quedará automáticamente eliminado, pues con solo un juego más por disputarse, a lo máximo que aspiran es a 26 unidades.

Es decir, que las de Marcello Frigéiro necesitan que ni León ni Cruz Azul ganen esta fecha y también esperar que Atlético San Luis no sume, para mantenerse cerca de zona de clasificación. Por si esto no fuera suficiente, las malas noticias no terminaron ahí, ya que las alarmas se encendieron por la salida de Ana Mendoza.

Ana Mendoza salió lesionada | IMAGO 7

La defensa es de los elementos que mejor han jugado al torneo y esta semana recibió llamado a la Selección Mexicana. No obstante, salió en camilla antes del medio tiempo y se teme que se trate de una lesión de gravedad, ya que la jugadora mostró signos de mucho dolor en la parte posterior del muslo.

¿Qué viene para Pumas?

A la espera de lo que pase en el resto de la jornada, para saber si mantienen esperanzas de Liguilla o no, las universitarias deberán cerrar filas para terminar con dignidad el torneo. Su último juego de Fase Regular será ante León, el próximo sábado 1° de noviembre tras una pausa por Fecha FIFA, mientras que Juárez recibirá a Gallos Femenil el viernes 31 de octubre.

Ribeiro marcó dos goles pero no fue suficiente | IMAGO 7