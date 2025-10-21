Selección Mexicana Femenil Sub 17 vence a Países Bajos y mantienen esperanzas en el Mundial

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 se presentó tras caer en su presentación ante Corea del Norte ahora ante Países Bajos y terminó por sacar el triunfo tan esperado para seguir vivas en el Mundial de la especialidad.

Guerreras. Con un golazo de Citlali Reyes, la Selección Mexicana Femenil sorprendió y venció 0-1 a Países Bajos, en duelo correspondiente a la Fase de Grupos del Mundial Sub 17 Femenino. A pesar de haber tenido desventaja numérica en el campo, un golazo de la ‘10’ Tricolor le dio el triunfo a las dirigidas por Miguel Gamero y las acercó a los Octavos de Final de la Copa del Mundo.

México l Miseleccionfem

En los primeros minutos, las mexicanas tenían el control del partido con una presión alta sobre campo rival. De igual manera, con posesión de la esférica lograron tener algunas aproximaciones en ataque, sin embargo, no encontraban la claridad necesaria para hacerle daño a las neerlandesas. Aún así, las mexicanas mantenían el ímpetu.

Fue hasta el minuto 17 cuando México tuvo uno de sus intentos más peligrosos de la primera parte. Tras un tiro de esquina, la segunda jugada le cayó a Mía Villalpando, quien con la zurda y afuera del área remató, pero el balón se impactó en el poste. Instantes después, la misma jugadora fue amonestada tras una dura entrada en medio campo.

Cerca del descanso, nuevamente la Selección Mexicana avisó de larga distancia. Al 41’, Zoé Sánchez tiró a puerta, pero la esférica nuevamente se estrelló en el travesaño, por lo que el marcador se fue 0-0 al medio tiempo. Para la segunda parte, la única modificación que hubo en el campo fue la salida de Joselyn Solís, para así darle entrada a Chloe del Real.

Marcador final l Miseleccionfem

Todavía con un partido cerrado, la pizarra se mantenía intacta, sin embargo, el juego se le complicó a las mexicanas, pues Vanessa Paredes fue expulsada al minuto 57. Y aunque Miguel Gamero solicitó una revisión del VAR para revertir la decisión, la tarjeta roja que sacó la árbitra central se mantuvo y México se quedó con 10 jugadoras en el campo.

La figura antes del gol

Tras esto, la arquera mexicana, Valentina Murrieta se convirtió en la figura del encuentro, pues al minuto 62 sacó una jugada de gol y al 73’, nuevamente atajó de manera correcta un remate dentro de su propia área. Y cuando parecía que el marcador no iba a moverse en el resto del encuentro, una genialidad se hizo presente del lado de las dirigidas por Miguel Gamero.

Al minuto 86, con inferioridad numérica y casi sin opciones en ataque en el segundo tiempo, México sorprendió y movió el marcador. Tras recibir el balón dentro espaldas al arco rival, Citlali Reyes dribló a una neerlandesa y ya de frente, desde fuera del área, la ‘10’ remató con potencia y logró vencer a Maren Groothoff, para así anotar un golazo y poner el 0-1 que parecía definitivo.

Tras este tanto, Países Bajos se volcó al ataque en busca de empatar el encuentro y no complicar su pase a la siguiente ronda. Sin embargo, las mexicanas se plantaron firmemente en defensa y con alguna presión alta lograban recuperar balones con los que dejaban pasar tiempo. Y luego de todo esto, México mantuvo el marcador y se llevaron su primera victoria de esta Fase de Grupos.

Tri l Miseleccionfem

¿Cómo va en la clasificaicón?

Tras esta victoria, la Selección Mexicana Femenil sumó sus primeros tres puntos del Mundial Sub 17 y llegó a tres unidades, con lo que logró empatar a Países Bajos, mientras que Corea del Sur lidera el sector con seis y Camerún se encuentra en el fondo con cero. Para el cierre de esta Fase de Grupos, México jugará ante Camerún y Países Bajos se medirá ante Corea del Sur.

Para avanzar a la siguiente ronda, las mexicanas necesitan ganar, para así aspirar a ser segundo lugar de su grupo o ser uno de los mejores terceros lugares.

Femenil Sub-17 l Miseleccionfem