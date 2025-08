‘Los americanistas son soberbios’: Carlos Hermosillo explotó contra la afición azulcrema

Carlos Hermosillo, histórico atacante de la Selección Mexicana y Cruz Azul, tuvo un momento crítico durante el programa ‘La última palabra’ de Fox Sport, esto después de una encuesta realizada por el mismo programa.

Hermosillo como campeón en América I @CHermosillo27

‘Están acostumbrados a ganar’

Después de que se le cuestionara a Hermosillo sobre cómo se sentía la afición del América tras su empate ante Minnesota (que posteriormente terminó en victoria por la vía del penal), el goleador histórico de Cruz Azul mostró su molestia, argumentado que la afición amarilla peca de soberbia, esto gracias a venir de una seguidilla de ganarlo absolutamente todo.

“Los americanistas ya lo dije yo, son soberbios, ellos están acostumbrados a ganar, creen que siempre van a ganar y eso no es cierto, no existe. Ni el Manchester City, ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el que me digas”, declaró Hermosillo.

América en Leagues Cup I MEXSPORT

El ahora analista de Fox Sports, también hizo mención del buen proyecto que ha llevado el club y que su racha de derrotas es normal, ya que cada equipo tiende a tener altibajos a lo largo de la temporada.

“Hay momentos en que caen los equipos y es normal, es algo que está viviendo una institución que tiene un proyecto y que le ha ido muy bien en sus campeonatos, hoy está pasando por un mal momento”, concluyó.

El primer Tricampeón de México en torneos cortos viene de una seguidilla de derrotas, misma que inició cuando perdieron el posible ‘Tetracampeonato’ ante los diablos del Toluca y que parece ser, les está costando dejar atrás.

Victoria de América en Leagues Cup I MEXSPORT

