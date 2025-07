“Aquí hay más talento”: Emotivo discurso de Sergio Ramos antes del All Star Game

No hay duda que aunque el All Star Game estuvo repleto de estrellas dentro y fuera del terreno de juego, hubo uno que en particular robó los reflectores de las cámaras, el defensor histórico, Sergio Ramos.

Llegada de Ramos al Q2 Stadium | IMAGO7

Refuerzo de última hora

A excepción del resto del equipo que conformó la Liga MX, Ramos llegó al segundo día, es decir, no formó parte del reto de habilidades, situación que hizo creer a más de uno que no acudiría a Austin para el compromiso.

Contra todo pronóstico, el ex campeón del mundo, llegó al Q2 Stadium horas antes del juego contra los de la MLS, aterrizando en un vuelo privado y viajando directo del aeropuerto al estadio.

Sergio Ramos antes del All Star Game | IMAGO7

Una vez con el plantel dirigido por André Jardine, Sergio Ramos fue nombrado capitán y encargado de liderar al equipo representante de la liga mexicana. Momentos antes de saltar a la cancha, el jugador español fue el encargado de dar el discurso a sus compañeros, inspirando a más de uno.

“Hoy me toca ser parte de ello (representar a México), vamos a demostrar donde está el país mexicano, vamos a demostrar a la MLS que aquÍ hay más talento, que aquÍ hay más ganas. Vamos a luchar cada duelo, vamos a darle intensidad, vamos juntos con todo a conseguir esta victoria”, comentó Ramos en su discurso.

Desafortunadamente para el ex Real Madrid, la MLS se mostró superior en el terreno de juego y terminó por derrotar a la Liga MX tres goles a uno, donde Ramos solo disputo los primeros 45 minutos.

Equipo de la Liga MX al final del partido | IMAGO7

